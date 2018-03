Sustrajeron dinero y joyas de casa y departamento céntricos

Viernes, 09 de marzo de 2018

Ladrones accedieron a las viviendas en ausencia de los propietarios. Uno sucedió en horario de la siesta y el restante a la noche.



En otros casos, forzaron puertas de tres inmuebles sin lograr el cometido de robo. También vulneraron a un local comercial.

delincuentes bien preparados robaron dinero, joyas y algunos elementos de electrónica de una casa y un departamento del barrio Cambá Cuá, en la ciudad de Corrientes. Uno de los golpes sucedió en horario de la siesta y el restante a la noche, en ausencia de los propietarios.

El primero de los ilícitos se produjo en un inmueble de calle Misiones al 1200, donde los malvivientes traspusieron la puerta principal, en la planta baja, y llegaron hasta uno de los pisos superiores.

Con la utilización de elementos contundentes forzaron la abertura del domicilio. Luego revisaron cada una de las dependencias hasta dar con una importante suma en efectivo, además de otros artículos.

El segundo robo fue cometido en una vivienda de calle Pago Largo casi Mariano Moreno.

Alrededor de las 21 del miércoles, el dueño llegó de realizar un viaje y halló violentada la cerradura de una puerta de doble hoja, en el garaje.



Dos computadoras, alhajas varias (anillos, relojes, pulseras), un cheque y dinero en efectivo fue lo primero que notó el damnificado al descubrir lo que pasó.

Ante ambos casos intervienen autoridades de la comisaría seccional Primera y hasta ayer no había información sobre recupero de lo sustraído. Tampoco noticias de los responsables.

No fueron las únicas viviendas convertidas en blanco de ladrones. En calle General Paz al 300 violentaron la cerradura de doble seguridad de una puerta y, cuando estaban a punto de cometer el robo, escaparon ante la cercanía de un patrullero. Ocurrió a plena luz del día y no hay mayores detalles de los autores, quienes al parecer estaban movilizados en una motocicleta.

Un episodio similar se vivió en un inmueble de calle Las Heras al 1800, cerca de avenida Maipú, del barrio Berón de Astrada, en ausencia de la propietaria forzaron una puerta con candado. A pesar de generar destrozos, no consumaron el robo. Fue pasado el mediodía.

Otro golpe “fallido”, al parecer ante la oportuna presencia de un testigo, sucedió en Pasaje Antártida Argentina casi avenida Sarmiento. Allí, una reja fue violentada.

En tanto, en un local comercial, precisamente un pub de calle 9 de Julio al 800, entre Salta y Buenos Aires, también se registró un delito. Mientras estaba cerrado al público barretearon la puerta de blindex con fines de robo.

Este hecho quedó al descubierto a la tarde con la llegada de los encargados.