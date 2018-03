Sostenido apoyo del gobernador Valdés al fortalecimiento de la industria frigorífica

Sábado, 10 de marzo de 2018

Con el objetivo de fortalecer la industria frigorífica se rubricó un importante convenio para la instalación de controladores de faena en mataderos municipales y plantas de la provincia, en cumplimento de la normativa nacional vigente. El gobernador Gustavo Valdés encabezó el acto desarrollado en el Salón Amarillo.





En el Salón Verde de Casa de Gobierno se firmó este viernes el convenio marco entre el Gobierno de Corrientes y los representantes de mataderos municipales y frigoríficos de la provincia para la instalación de los controladores de faena, en cumplimento de la normativa nacional vigente.



El acto fue presidido por el gobernador Gustavo Valdés, acompañado por el vicegobernador, Gustavo Canteros, el secretario de Agricultura y Ganadería (dependiente del ministerio de Producción) Manuel García Olano, ministros, secretarios y subsecretarios del gabinete provincial, interventores de entes autárquicos, intendentes de localidades del interior provincial y empresarios.



El objetivo del convenio es fortalecer a la industria frigorífica de la Provincia, dando un marco de seguridad jurídica para futuras inversiones en el sector.



En ese sentido, resulta necesaria la complementación Nación-Provincia-Municipios, tras la meta de transparentar la cadena completa de la ganadería vacuna.



Con esa consigna, el gobernador Gustavo Valdés, habiendo asumido el compromiso de proteger y potenciar a la industria correntina y priorizando la salud de la población, instruyó la asistencia al sector a través del Ministerio de Producción, específicamente mediante el Instituto de Fomento Empresarial, para la implementación de las nuevas tecnologías exigidas por la legislación nacional.



En esta etapa, los municipios beneficiados son: Goya, Sauce, Monte Caseros, Bella Vista, Mercedes, Saladas, San Miguel, Caá Catí, Concepción, Colonia Liebig, Itatí, Esquina, San Cosme, San Roque, EL Sombrero, Santa Rosa, Mburucuyá, Berón de Astrada, Ituzaingó, Virasoro, La Cruz, Empedrado, Mocoretá y Perugorría.



Los controladores electrónicos de faena son dispositivos electrónicos que registran on-line la faena de cada planta frigorífica tomando la imagen, el peso, hora de faena y posición exacta de cada res en la línea de producción, permitiendo identificar el origen y destino de las mismas mejorando de este modo el control de diversas maniobras y prácticas desleales de comercialización y evasión impositiva tanto con el peso y tipificación de las reses como con las faenas no declaradas.



Es a su vez una herramienta muy eficaz para elaborar estadísticas indispensables para definir políticas públicas relacionadas con la producción y comercio de carnes. A partir de su implementación, se aspira a informar al productor los rendimientos y características de los animales de su producción una vez faenados. En esta primera instancia se implementa para el control de bovinos.



Gobernador Valdés



Al pronunciar sus palabras, el gobernador Gustavo Valdés dijo que cuando se habla de carne es un gran desafío, “creemos que consumimos la nuestra y sólo parcialmente es así”. Corrientes es la tercera potencia ganadera de la Argentina con 6 millones de cabeza, algunos dicen 5,5 y otros 5. Si comparamos con el stock ganadero de Uruguay que alcanza a 9 millones, quiere decir que la capacidad productiva de Corrientes es enorme.



“El problema es que somos muy eficientes hasta que nace el ternero y hasta que llega a 200 o 240 kilos; luego en muchos casos se vende el ternero, esperan que crezcan, lo engordan, le dan valor y nuevamente nosotros lo compramos como carne de excelencia y provenientes de otras provincias. A la nuestra le termina faltando el prestigio y el engorde”.



Propició una política clara en materia de ganadería, de lo contrario “nunca vamos a poder ser la “vedette” de las carnes de la Argentina; vamos a seguir soñando con carnes de otras provincias, vamos a seguir pidiendo carnes de otras provincias, y parece que estamos comiendo lo mejor”. Dijo Valdés que se debe tener en condiciones las rutas y los caminos. Se invirtieron 140 millones de pesos en rutas y planeamos hacer 1.000 kilómetros de enripiado por año, lo que implicará 4.000 kilómetros en cuatro años”. Trabajo que se hará con financiamiento de Nación, Fondo de Desarrollo Rural, más lo que destinará la provincia. ”Va a ser un esfuerzo presupuestario increíble, pero tenemos que hacerlo”, aseveró.



“Otro problema que tenemos en Corrientes es que no podemos dar de comer a nuestra hacienda, primero porque no producimos los granos que debería comer nuestra hacienda y entonces tenemos incentivar con un plan específico, de manera que podamos tener esa decisión de engordar nuestro ganado y empezar a vender ganado gordo. Así se genera una nueva cadena de valor y es lo que estamos buscando, que la plata quede en Corrientes; tenemos el potencial y podemos hacerlo. Si no logramos tener una faena en condiciones, nuestra carne nunca va a alcanzar el prestigio”, añadió a sus dichos.



El gobernador aclaró que no es que Corrientes no tenga frigoríficos, los tiene en sus municipios y tenemos que lograr que aseguren las condiciones de salubridad que corresponde porque es responsabilidad del municipio. Si hay una razón por la que funciona un municipio es por la salubridad de la gente. Vi lugares donde no superaban los 20 mil habitantes y tenían 42 carnicerías, otros llegaban a 48 y así es imposible tener una carne de prestigio, de calidad en ese tipo de cuestiones. Tenemos que velar por la salubridad de nuestra gente”.



Con los municipios



En otro momento el doctor Valdés anticipó que van a empezar a trabajar fuerte con los municipios en cuestiones de basurales municipales, el manejo de los residuos de toda la provincia de manera ordenada y organizada; evitar la contaminación de las napas de agua. “En esto tenemos que hacer un esfuerzo y vamos a empezar a trabajar con un plan experimental con ejecución de un proyecto firme y claro, con primer paso del residuo metropolitano, pero no debe ser ese el único, debemos avanzar con residuos en el centro de la provincia. Si estamos ofreciendo un producto del Iberá tenemos que comenzar a trabajar respecto a la recolección y también el Sur provincial y en el Norte”.



“También estamos viendo la posibilidad de que los intendentes reciban recursos para que nos den una mano en el mantenimiento de las escuelas y que podamos trabajar juntos; porque la responsabilidad es de todos, desde el presidente al gobernador y cada uno de los intendentes. Hoy tenemos la posibilidad de trabajar en el pacto fiscal que nos da una excelente oportunidad de mejorar fiscalmente a los municipios y lo tenemos que hacer también a través del ministerio de Hacienda. Hay que cuidar la recaudación de los municipios”, afirmó el mandatario.



Por ello instó a que acudan a los ministerios a exigir respuestas, soluciones y “cuando tengan una idea, una propuesta el ministro tiene que estar a disposición para recibirlos y atenderlos porque ustedes tienen una responsabilidad enorme al ser la primera puerta donde golpea cada uno de los vecinos de nuestra provincia y Corrientes debe alcanzar una buena gestión provincial y municipal”.



García Olano y sus conceptos



El secretario de Agricultura y Ganadería, Manuel García Olano, destacó los actores que hacen posible la firma del Convenio para “adaptarnos a una normativa que tiene que ver con la industrialización de la producción pero también con ser un país y una provincia que quiere manejarse dentro de la Ley y sobre todas las cosas cuidando la salud humana".



"Además de ser de buena calidad y ser carne rica lo que debemos entender es que producimos alimentos. Muchas veces decimos que no tenemos frigoríficos y no es así, hay muchos pero se debe trabajar en escalas más chicas y en el caso de la faena clandestina debemos conocer cuáles son las consecuencias", explicó.



Al ahondar sus conceptos, especificó que al cierre de diciembre de 2017 se faenaron 125 mil cabezas en las plantas de Corrientes, a la vez que existen 31 plantas frigoríficas habilitadas y 22 que están cerradas por distintos factores, entre ellos por el faenamiento clandestino, que atenta contra las plantas que trabajan legalmente.



Y prosiguió comentando que en Corrientes se producen por años 60 mil cabezas para exportación. Además se terminan engordando en Corrientes 300.000 cabezas.



Asimismo, subrayó que la Provincia tiene un Programa de Regularización de Faenas Clandestinas, que brinda a los “municipios todas las herramientas para que faenen y el estado se hace cargo de los gastos de traslados ida y vuelta”.



“Todo esto va complementado con los operativos permanentes que se vienen realizando con el apoyo del Ministerio de Seguridad, la Policía de Corrientes y el SENASA en todo el territorio provincial. Se están efectuando cuatro operativos por semana para controlar la faena clandestina”, detalló García Olano.



Asimismo, expresó el funcionario provincial que los “correntinos consumimos 550.000 cabezas por año, por lo que falta que engordemos más, para poder atender el consumo en la Provincia y el objetivo es que Corrientes vuelva a exportar ya que actualmente no cuenta con un frigorífico exportador y que lo que hoy se llevan otras provincias, sean nuestro, ya que el grueso del esfuerzo con el engorde y demás lo hacemos acá, pero luego se faena en otra provincia”.



García Olano enfatizó luego que las “500.000 cabezas es el objetivo que debemos lograr para abastecernos los correntinos. Nosotros producimos 1.200.000 terneros por año, lo que indica claramente la cantidad que se va. Por eso estamos trabajando con el Plan Ganadero, para revertir esas tendencias”.



Y al referirse a los controladores de faenas que llegarán a los frigoríficos de distintos municipios de la Provincia, puntualizó que “hemos logrado una quita de más del 10% del precio de compra en los controladores, además logramos un financiamiento adicional del proveedor y otro más por disposición del gobernador que se generó a través de un acuerdo con el ministerio de Hacienda y Finanzas y el Instituto de Fomento Empresarial, por lo que la compra será a un precio muy accesible para todos”.