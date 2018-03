Espacio Andes Eventos & Convenciones abrió sus puertas

Viernes, 09 de marzo de 2018

La ciudad de Corrientes se encuentra trabajando articuladamente entre el sector público y privado para posicionarse como un destino sede de congresos y eventos.





Pero para ello, se deben garantizar ciertas condiciones y en particular, brindar servicios de calidad a la hora de su postulación.







En tal sentido, quedó formalmente inaugurado Espacio Andes, Eventos & Convenciones, ubicado en Avenida Maipú 3840. Básicamente fue ideado para ser utilizado con un lugar de eventos y un centro de convenciones, cuenta con un salón principal además de otros cinco de menor envergadura, gran disponibilidad de estacionamiento, quincho, predio deportivo y piscina.



La responsable de marketing de Espacio, Andes Priscila Vicentín, comentó que se pueden desarrollar fiestas de las más glamorosas hasta las más simples, porque dispone de todas las comodidades. En el salón principal sentadas en banquetes 650 personas entran cómodas y en auditorio 1200.



La ceremonia contó con la asistencia de autoridades del orden provincial y municipal, como así también del empresariado correntino, entre otros invitados especiales. El intendente de Corrientes, Eduardo Tassano, encabezó el acto junto al propietario del emprendimiento, Augusto Fernández, mientras que por parte del Gobierno provincial asistieron los ministros de Turismo, Cristian Piris, de Seguridad, Juan José López Desimoni, y de Coordinación y Planificación, Horacio Ortega.



El titular de Turismo, Cristian Piris, sostuvo que “se trata de una inversión 100% privada de un particular que apuesta en Corrientes y nosotros desde el Estado estamos trabajando junto con el municipio de la ciudad de Corrientes en constituir lo que se denomina el Buró de Congresos y Eventos”. Además, sostuvo que esto es “un ente mixto público y privado que busca posicionar de manera permanente los 365 días del año un destino para congresos, convenciones, y encuentros científicos”.



“Hay que tener en cuenta que el turismo de congresos genera gastos muy significativos y suelen cuadruplicar y quintuplicar al turismo de ocio y con un efecto también a mediano plazo, porque está comprobado que un 40% de los que asisten a un congreso luego vuelven con sus familias para disfrutar del turismo de ocio”, aseveró el ministro.



Siguiendo con este concepto, el doctor Piris remarcó que se busca que Corrientes empiece a ser competitivo en este nicho, a modo de ejemplo referenció que en el año 2017 Corrientes tuvo 10 congresos de este tipo y la ciudad de Salta tuvo 350. “Por eso, hay que entrar a competir en este mercado con mucho profesionalismo y este tipo de inversiones del sector privado es fundamental para que nos podamos consolidar”, agregó.



Por otra parte, señaló que “tenemos que planificar y hacerla de tipo participativa en el cual no sea solamente el Ministerio de Turismo quien tenga las decisiones, sino que los abramos”. Continúo diciendo que “estamos trabajando en todos los corredores turísticos haciendo este tipo de trabajo, y en este punto lo que buscamos es que las políticas públicas que desarrollemos fortalezcan al privado”.



En cuanto a políticas de promoción próximamente, en abril se participará de la Expo Eventos en Buenos Aires, que es el congreso de los eventos por lo cual los referentes de la cartera están invitando a todos los privados que quieran acompañar, y de tal manera ofertar sus productos.







Intendente Tassano



Por su parte, el jefe comunal de la Capital afirmó que “este tipo de obras ponen a la ciudad en otra dimensión y hablan la apuesta de los empresarios al lugar donde viven y donde quieren que sus seres queridos crezcan y se desarrollen”.



Esto generará la posibilidad de grandes eventos y coincide con la política de modernizar la ciudad, dentro de los criterios de sustentabilidad y, la generación de trabajo para nuestros jóvenes.



Finalmente, concluyó diciendo que “tenemos que fomentar el turismo y transformar a esta ciudad en un destino de eventos y no tengo ninguna duda que este emprendimiento está en esa dirección por lo tanto va a contar con nuestro apoyo”.