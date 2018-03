Familiares de víctimas de femicidios estuvieron presentes

Viernes, 09 de marzo de 2018

Rita Verón y Karina Silguero encabezaron la movilización por calles del microcentro de la Ciudad de Corrientes.







En el caso Silguero, se demandó la búsqueda efectiva de Daniel Borlicher; mientras que la familia Verón pidió la apertura inmediata del Refugio inaugurado el año pasado y cárcel común para Adrián Sosa García. En ese mismo marco, por la mañana, el Municipio cedió en comodato el edificio al Gobierno provincial. “Veíamos que la estructura judicial, médica, de seguridad, eran todas dependencias que funcionan bajo la Provincia. Por respeto a las víctimas, para no burocratizar y también, en esta tarea que nos propusimos con el Gobernador, nos pareció más adecuado este comodato en bien de las víctimas de violencia. Se va a agilizar el tratamiento de los casos, en un lugar cómodo y confortable y con personal capacitado”, sostuvo el intendente capitalino, Eduardo Tassano.



Pedido de cárcel común para García

Los familiares de Verón, además, exigieron frente al STJ “cárcel común para Adrián Sosa García que cumple una condena de Perpetua por el femicidio de Eli Verón y está alojado en la Granja Yatay como preso vip”.



Caso Silguero

Asimismo, ante la Justicia advirtieron: “Continúan sin tomar las denuncias en las comisarías, las restricciones no se cumplen y ni vigilan las perimetrales. La justicia garantiza a los violentos que continúen violentando a nuestras mujeres. Toda la burocracia estatal colabora con nuestro sufrimiento, ya que carece de perspectiva de género para solucionar con celeridad los casos de violencia.”

En ese contexto, a viva voz reclamaron: “La búsqueda efectiva del femicida Daniel Borlicher, quien continúa prófugo hace más de dos años por el femicidio de Sandra Silguero”.

La hermana de la víctima, Karina Silguero, recordó que el próximo 16 de marzo se cumplirán tres años de la muerte de Sandra a manos de Borlicher quien la asesinó de 105 puñaladas. “Sigue prófugo. No sabemos qué pasa, después de tres denuncias hechas en la Fiscalía por parte de tres personas que afirman haberlo visto caminar por Corrientes”, lamentó.



Cambio de carátula

En el caso del femicidio de la joven de 16 años, Irina López, exigieron el cambio de carátula de Abuso sexual seguido de muerte por femicidio.