Pami ya les impone a los laboratorios nuevos precios con 5% de rebaja

Viernes, 09 de marzo de 2018

El Gobierno determinó el sistema de precios "ponderados" que aplicará para determinar los valores máximos.







En medio del silencio de los laboratorios, que no se expresan en público, el PAMI avanza en su plan para imponer nuevos precios para los medicamentos. Los importes que pagarán los afiliados a la obra social serán un 5% más bajo con respecto a los vigentes en diciembre, según fuentes oficiales. La idea es implementarlo desde abril, ya que el actual convenio vence a fines de este mes.



PAMI impondrá un sistema de precios "ponderados". El mecanismo relevará todas las marcas y presentaciones en las que se despacha un "principio activo" (droga principal de un remedio). Allí estarán los datos de todas las unidades vendidas de medicamentos en distintas versiones -por ejemplo, para la tensión arterial- y su facturación. Eso se dividirá por la cantidad de gramos consumidos por los afiliados, que se obtendrán añadiendo la suma de todos los comprimidos despachados.



La suma de todos los gastos en una droga, dividido por la cantidad de pastillas despachadas, arrojará un valor promedio en que se expende cada comprimido de ese "principio activo". En el Gobierno estaban estudiando el caso de medicamentos para la hipertensión, un problema que afecta a buena cantidad de los afiliados de PAMI.



Según estimaciones que manejan en fuentes oficiales, de aplicarse el nuevo convenio, 19 de 20 marcas que despachan un medicamento para la hipertensión entrarían dentro de los "ponderados". Es decir que casi todos están en un medio valor promedio. Cuando se les imponga un techo -el ponderado de diciembre menos el 5% de descuento-, todos estarían en condiciones de seguir siendo comercializados por PAMI.



Hay una marca de un importante laboratorio extranjero que hoy no cumpliría el requisito, siempre hablando de este caso de la droga que ayuda con la tensión arterial. Para ingresar en el nuevo convenio de PAMI, tendría que rebajar sus valores actuales algo más del 5% que se le exigirá a todos los prestadores.



Sergio Cassinotti, director ejecutivo de PAMI, viene manteniendo reuniones con los principales ejecutivos de las cámaras de laboratorios, como Cilfa y Cooperala (nacionales) y Caeme (extranjeros) y esos encuentros seguirán el viernes. Desde el sector habían dejado trascender que los listados con los nuevos importes ya iban a estar listos el viernes y que los laboratorios debían manifestar en forma rápida su adhesión. Pero fuentes oficiales desmintieron esa situación.



Si bien PAMI quiere acelerar todo este proceso tanto como sea posible, no habría intención de forzar compulsividad para los laboratorios en una implementación inmediata para los próximos días.



El PAMI es uno de los mayores presupuestos del país. Su gasto en medicamentos para sus más de 4,8 millones de afiliados supera los $ 33.000 millones. El Gobierno busca que ese gasto no suba durante este año y por eso plantean precios fijos durante 2018, para darle previsibilidad a los afiliados de la obra social. Los laboratorios están buscando alguna compensación para el alza del costo de vida durante este año.