Venezuela detiene a 19 militares bajo cargos de rebelión y traición a la patria

Jueves, 08 de marzo de 2018

Según el diario Tal Cual, son parte de un supuesto movimiento de disidencia al gobierno de Maduro.







Al menos 19 oficiales del Ejército venezolano fueron detenidos y enfrentan cargos de rebelión militar y traición a la patria, dentro de un presunto movimiento de disidencia al Gobierno, según informó este jueves el diario digital Tal Cual.



De acuerdo con el medio, agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) detuvieron a un conjunto de tenientes coroneles que ejercían en su mayoría posiciones de comando o eran segundos comandantes en unidades operativas con alto poder de fuego. El oficial de mayor relevancia detenido es el teniente coronel Igbert Marín, jefe de un batallón de infantería motorizada en el Fuerte Tiuna, la principal instalación militar de Caracas. Según el diario, Marín fue detenido el viernes pasado, luego de una reunión con el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino.



“Ejercían el comando de unidades militares en los Andes, el centro y oriente del país. En el grupo también figura el teniente coronel Eric Peña Romero, administrador del Hospital Militar de Caracas, quien fuera ayudante del general Miguel Rodríguez Torres, ex ministro del Interior, un disidente del chavismo inhabilitado recientemente para optar para la presidencia”, apuntó el medio. Tal Cual citó al general del Ejército disidente del Gobierno Antonio Rivero, quien afirma que el reciente es el movimiento disidente más importante detectado en la Fuerza Armada.



Los arrestos a los que alude Tal Cual tienen como inmediato precedente la decisión del presidente Maduro publicada el 2 de marzo pasado en el Boletín Oficial, en el que se informa que el gobierno había degradado y expulsado a 24 oficiales (11 en actividad y 13 en retiro), la mayoría detenidos o exiliados, acusándolos de intentar deponer al gobierno “por medios violentos”, con “uso indebido y desproporcionado de armas de guerra”, y otros delitos como incitación a la rebelión. La lista incluye al capitán retirado Juan Carlos Caguaripano, detenido el 11 de agosto pasado, seis días después de comandar un asalto a una base militar del norte del país. Entre los sancionados también figuran viejos aliados de Maduro y su fallecido antecesor Hugo Chávez, como Raúl Baduel, ex ministro de Defensa de Chávez y hombre clave en su restitución tras el golpe que lo sacó del poder durante 48 horas en 2002.



Ayer, la organización no gubernamental Control Ciudadano, especializada en temas de defensa, alertó que las detenciones, deserciones y solicitudes de baja han aumentado en los últimos dos años. Para Rocío San Miguel, su directora, Maduro presiona en medio de la profunda crisis del país justo cuando busca reelegirse hasta 2025 en los comicios del próximo 20 de mayo.



Estos decretos “resultan eficaces como medios para ejercer mayor coerción en la Fuerza Armada Nacional, a la vez que demostrar, frente a competidores, que tiene el poder sobre la fuerzar armada”, dijo San Miguel. Según los analistas, los militares son el principal sostén de Maduro, a quien el alto mando jura con frecuencia “lealtad incondicional