Los médicos de Canadá protestan porque ganan mucho Jueves, 08 de marzo de 2018 En Quebec tienen un salario de 400 mil dólares por año y reclaman que no les aumenten más.



Los médicos de Canadá protestan porque ganan mucho

En realidad el reclamo se origina para pedir igualdad en las condiciones laborales para todos los profesionales.





Los médicos de Canadá hicieron un inesperado reclamo: les pidieron a las autoridades que no les aumenten más sus salarios porque "ya son suficientemente altos". En realidad, la protesta lleva un mensaje oculto: es una queja porque consideran que otros profesionales de la salud no son bien remunerados como sí ocurre con otros médicos. En Quebec, un especialista cobra el equivalente a 400 mil dólares anuales.



La propuesta fue apoyada por 700 profesionales de la salud que componen el grupo de Médicos de Quebec por el Régimen Público (MQRP, sus siglas en inglés). "Nosotros, los médicos de Quebec que creemos en un sistema público fuerte, nos oponemos a los recientes incrementos de salarios negociados por nuestras federaciones médicas".



En realidad, la entidad hizo el reclamo el 25 de febrero porque los demás profesionales del área de salud, como enfermeras y empleados, "viven con la falta de acceso a los servicios requeridos debido a los drásticos recortes en los últimos años".



En los últimos meses, un sindicato de enfermeras en Quebec impulsó una ley para limitar la cantidad de pacientes que cada una podía atender. Esto tiene que ver porque sus miembros estaban sobrecargados de trabajo y las enfermeras de toda la provincia hicieron paro en los últimos meses para presionar por mejores condiciones de trabajo.



En enero, Émilie Ricard publicó en Facebook una foto de ella misma con los ojos llorosos y contó que había tenido un día agotador. En una noche atendió a 70 pacientes y estaba tan estresada "que le agarraron calambres que no la dejaban dormir".





En el posteo, Ricard explicó que esa "es la cara de la enfermería" y criticó al ministro de Salud de Quebec, Gaétan Barrette, quien tomó "malas decisiones": "Mi profesión me ha roto, estoy avergonzada de la pobreza de la atención que proporciono en la medida de lo posible. Mi sistema de salud está enfermo y muriendo ".



Desde MQRP quieren que el dinero que iba a estar destinado a su aumento se distribuya a todo el sistema de salud. Según explicó The Washington Post, el salario promedio anual de un médico es el equivalente a 403.537 dólares anuales, mientras que en otros lugares como Ontario es de aproximadamente 367.154 dólares durante el mismo periodo.