Un incendio en líneas sobre el puente dejó sin luz a gran parte de la ciudad

Viernes, 09 de marzo de 2018

Un incendio sobre las lineas de alta tensión en el Puente General Manuel Belgrano habría sido la causa para que dos estaciones transformadoras se quedaran fuera de servicio y a gran parte de la ciudad sin energía en la siesta de este jueves.







Desde la Dirección Provincial de Energía de la provincia lo habían advertido sobre fines de febrero, solo una de las cuatro líneas de transporte de energía de alta tensión que atraviesan el Puente General Manuel Belgrano estaban funcionando. Ocurrió un nuevo incendio durante la siesta y el corte generalizado alcanzó numerosos barrios de Capital.



La advertencia del riesgo de que la falla se repitiera había partido desde la DPEC hacen tres semanas, cuando señaló la responsabilidad sobre las fallas a la empresa TRASNEA.



El comunicado remitido el 20 de febrero señaló que la falla que sucedió en la siesta del 20 de febrero provocó la salida de servicio de las Estaciones Transformadoras Corrientes Centro (Costanera) y Sarmiento. La demanda de ambas ET fueron transferidas a la ET Paso de la Patria . “En el marco de esta nueva falla de una línea de alta tensión de TRANSNEA es oportuno recordar que de las cuatro ternas que cruzan el puente Gral. Manuel Belgrano desde la ET Resistencia (Puerto Bastiani, Chaco) hasta Corrientes (ET Corrientes Centro, ET Sarmiento y ET Santa Catalina) las dos de 132 kV están averiadas (una desde el año 2010) y sólo las otras dos de 33 kV se encuentran disponibles pero no en servicio hasta que se repare la LAT de 132 kV averiada ayer”, alertó el organismo provincial hace más de tres semanas.



Algo similar ocurrió hoy, cuando ambas estaciones transformadoras volvieron a quedar fuera de servicio cerca de las 13.45. Esta vez sin embargo, desde la Dirección Provincial de Energía admitieron la salida de servicio de los transformadores pero no aseveraron que se tratara exclusivamente por la falla en el puente.