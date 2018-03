Casación confirmó el procesamientos de Cristina y los otros acusados Jueves, 08 de marzo de 2018 La sala IV del máximo tribunal penal del país rechazó las apelaciones de la ex Presidenta, y sus ex funcionarios procesados por encubrir el ataque terrorista.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó hoy los procesamientos de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y los otros imputados en la causa abierta por la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman en torno al pacto firmado con Irán por el atentado de 1994 contra la AMIA.



Con la firma de los jueces Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos, la sala IV de la Casación declaró inadmisibles los recursos planteados por los imputados contra los procesamientos dictados por el juez Claudio Bonadio y confirmados por la sala II de la Cámara Federal. Bonadio ya elevó esta semana la causa a juicio.



Además, los jueces de Casación confirmaron las prisiones preventivas del ex secretario Legal y Técnico de la Presidencia Carlos Zannini, el ex líder de la agrupación Quebracho Fernando Esteche y el dirigente relacionado con la comunidad iraní Jorge Khalil. También ratificaron la prisión preventiva ordenada respecto de la ex Presidenta, aunque ésta no se efectivizó dados los fueros con los que cuenta como senadora nacional por la provincia de Buenos Aires.





"Las defensas no han logrado demostrar la existencia de un agravio federal debidamente fundado que habilite la jurisdicción de esta Cámara Federal de Casación Penal (...) sino que se han limitado a cuestionar una fundamentación que comparten, sin efectuar una crítica concreta y razonada de los argumentos dados por el Tribunal a quo (inferior) en el pronunciamiento atacado", dijeron en su voto conjunto los jueces Borinsky Gemignani.





Además, ambos magistrados declararon "abstracto" el planteo del ex canciller Héctor Timerman contra la prisión preventiva dictada respecto de él por Bonadio, por cuanto fue excarcelado el 10 de enero pasado por razones de salud. El ex canciller se encuentra bajo tratamiento en los Estados Unidos.



"Las resoluciones cuya consecuencia es continuar sometido a proceso no constituyen sentencia definitiva o equiparable a tal a los fines del recurso extraordinario", recordaron Borinsky y Gemignani al explicar por qué declararon inadmisibles los planteos de los acusados y ni siquiera los analizaron,





La ex Presidenta y los otros acusados se encuentran procesados por los delitos de encubrimiento agravado, abuso de autoridad y estorbo funcional. Bonadio los había procesado también por traición a la Patria, pero la sala II de la Cámara Federal quitó luego esa calificación.



Además de Cristina Kirchner, Timerman, Esteche y Khalil, se encuentran procesados en esta causa el ex líder piquetero Luis D'Elía, el diputado Andrés Larroque, el espía Allan Bogado, el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona y el ex subsecretario de Inteligencia Juan Martín Mena.