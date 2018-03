Se apaga el deseo de Coudet: Lautaro se va en junio Jueves, 08 de marzo de 2018 Roly Zárate, representante del jugador, dejó en claro que no hay manera que Inter acepte dejarlo hasta diciembre en Racing después de pagar 30 millones de euros por su pase.



Se apaga el deseo de Eduardo Coudet en Racing. Es que Rolando Zárate, representante de Lautaro Martínez, habló con Sportia y dejó en claro que Inter no va a permitir que el jugador se quede en la Academia hasta diciembre luego de desembolsar 30 millones de euros por su pase.



“La salida de Lautaro a Inter está cerrada en un 99 por ciento. Falta resolver la revisión médica y algunas cuestiones impositivas. Es imposible que continúe en el segundo semestre. Nunca se habló de eso. Siempre se dijo que iba a jugar la Copa Libertadores hasta donde contractualmente se lo permita, o sea la primera fase”.



Y explicó: “Inter quiere armar un equipo con Mauro Icardi y Martínez como bandera de ataque. No va a aceptar que se quede en Argentina por seis meses más luego de comprarlo en 30 millones de euros. El deseo del hincha y del Chacho siempre quedó sujeto al deseo del equipo italiano”.



Por último, Zárate se refirió a la posibilidad del futbolista de integrar la lista definitiva del seleccionado argentino de cara al Mundial de Rusia 2018.



"Lautaro (Martínez) está haciendo los méritos para tener una chance. Ojalá que pueda poner el moño de su carrera en Racing con una convocatoria a la selección", concluyó su apoderado.