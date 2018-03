Cassani mantuvo una reunión de trabajo con mujeres que se destacan por su labor cotidiana

Jueves, 08 de marzo de 2018

Los referentes de Encuentro Liberal Pedro Cassani y Emilio Lanari compartieron un momento de reflexión con damas que luchan por la igualdad y respeto del género femenino, desde diversos ámbitos como: justicia, medicina, educación, cultura, medios de comunicación, entre otros.







“Estamos dejando atrás un modelo cultural que oprimía y victimizaba a la mujer”, reiteró Pedro Cassani, ante decenas de mujeres del movimiento de participación ciudadana que preside, e invitadas especiales que fueron distinguidas en su accionar cotidiano, en un desayuno de trabajo llevado a cabo en sede partidaria de calle San Lorenzo de la ciudad de Corrientes.







Entre otras, fueron homenajeadas las siguientes damas: la Dra Martha Altabe de AMJA Corrientes por su lucha contra la violencia de género a nivel mundial (justamente no pudo estar presente por encontrarse en México disertando sobre ello; asistiendo su hija en representación); la Dra Silvia Maurich, médica nefróloga, del Programa de Trasplante Renal del Instituto de Cardiología; la señora Lidia Escobar de CARITAS Corrientes; la Dra Carolina Aromí del Banco de Sangre; Violeta Bordón , Directora de la Escuela 323; la señora Moni Munilla, escritora y periodista cultural; y la periodista Miryam Fleitas, entre tantas otras.



Las citadas, pudieron conversar con el Presidente de la Cámara de Diputados y también el viceintendente Emilio Lanari, sobre sus luchas diarias desde los ámbitos en que les toca desempeñarse diariamente, exponiendo sus anhelos y objetivos; siempre en el marco de la defensa de los derechos de las mujeres.



En la reflexión no faltaron temas como violencia de género, embarazos no deseados, y tantos otros flagelos que azotan a la sociedad toda.



En ese marco, Cassani reiteró el concepto de que la conmemoración amerita un “ejercicio de introspección, atentos al momento especial que vive nuestro país y en muchas otras naciones del mundo” al cual conceptualizó como “una bisagra histórica en la que empezamos a percibir claramente los resultados de la lucha de la mujer, instalando temas que antes eran tabúes y generando consciencia donde antes se pasaba por alto el menoscabo que padecía y padece el género femenino”.



Para Cassani, “estamos ante un cambio cultural muy positivo en el que la mujer ha logrado, gracias a su lucha de tantos años, salir del encasillamiento y muchas veces del confinamiento, para abrirse camino en el mundo como protagonista de sus propias conquistas en el terreno social, laboral y jurídico, entre tantos otros”.



La actividad estuvo organizada por el comité de Damas de Encuentro Liberal, la que incluyó la entrega de sendos presentes para testimoniar el reconocimiento.



Al finalizar el cónclave, se aclaró que las conclusiones a las que se arribaron, serán trasladadas a los estamentos públicos respectivos.