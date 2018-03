Siciliani negó rumor de romance con Abel Pintos

Jueves, 08 de marzo de 2018

Tras ser vinculada con el famoso cantante, la actriz contestó al respecto en Los Ángeles de la Mañana.





No es la primera vez que a Griselda Siciliani (39) se la relaciona con algún hombre del medio desde su separación de Adrián Suar (49). Esta vez, en Confrontados, programa de espectáculos de el nueve, vincularon a la actriz con uno de los cantantes más exitosos de los últimos años: Abel Pintos (33). Consultada al respecto, Gri le puso su característico humor a la versión y echó por tierra la versión en una nota con Los Ángeles de la Mañana.



-¿Pasó algo con Abel Pintos? Entrás en los portales y está el rumor...



-No, no es cierto.



-¿Nada de nada?



-Nada de nada.



-Tenemos un archivo... mirá. Te vimos a vos con este buzo, que publicaste en Instagram, y a Abel Pintos con el mismo. No es de él y te lo dio a vos, ¿no? O al revés



-(Se ríe) ¡No! Doscientas personas deben tener este mismo buzo.



-No es tan conocido este buzo, que se lo ve siempre y a todo el mundo...



-No sé, yo lo tengo hace diez mil años. No es tan particular... es un buzo.



-Desmentimos todo. Sos fanática y hasta ahí llegó...



-Desmentimos todo. No soy fanática, tampoco. Lo he escuchado y me encanta lo que hace, pero no soy fanática. No pasa nada.