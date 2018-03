Detienen a ex intendente K santiagueño por estafa y lavado de activos Jueves, 08 de marzo de 2018 Se trata de Julio Alegre, tenía un pedido de captura y de extradición del país vecino. Ya había cumplido una condena por ser el jefe de una asociación ilícita.



El ex intendente K de la capital santiagueña Julio Fernando Alegre, quien ya cumplió una condena por peculado, defraudación y coimas en Santiago del Estero, fue detenido en el marco de una causa por lavado de activos en Uruguay.



Alegre fue apresado en el cruce de avenida Belgrano y Rodríguez, a pocas cuadras de su casa, ubicada en el barrio Belgrano de la capital santiagueña, en un procedimiento a cargo de efectivos de la División Investigación Federal de Fugitivos del Departamento de Interpol y la Policía Federal Argentina.



Horas más tarde y en similares procedimientos y allanamientos, también fueron detenidos el hermano del ex jefe comunal, Gustavo Alegre, y su secretaria, Marta Feijóo.



Los tres permanecen alojados en la delegación local de la PFA, y en los próximos días el juez federal de Santiago del Estero, Roberto Molinari, quien deberá analizar un pedido de extradición de la justicia uruguaya.



Por estafa y lavado de activos: Julio Alegre fue intendente de Sgo. del Estero por el FPV y junto a su hermano y secretaria tenían pedido de captura. Fueron arrestados por la @PFAOficial luego varios meses de investigación y puestos a disposición de la Justicia.



El hecho que se les imputa se originó en 2012, cuando la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central de la República Oriental del Uruguay, toma conocimiento a través de los medios de comunicación argentinos, sobre un juicio oral y público contra el ex intendente, quien fuera procesado por los delitos de “defraudación calificada reiterada”, “peculado” y “cohecho pasivo”. A raíz de ello, pidió una investigación sobre “lavado de activos”. El ex jefe comunal además era uno de los jefes de una sociedad anónima que utilizaba para adquirir bienes en Uruguay, ocultando su identidad.





Hace varios años, la justicia del vecino país investiga a Alegre, su hermano y secretaria por la compra de un piso en un exclusivo complejo de departamentos en la ciudad balnearia de Punta del Este, además de un automóvil de alta gama.



En el marco del operativo se secuestró en Uruguay un Mercedes Benz que había adquirido en el verano de 2008 a través del entonces secretario de Gobierno de la municipalidad de la capital, Rodolfo Mema.



El vehículo estaba estacionado en la cochera del edificio Le Parc, en la parada ocho de playa La Brava, en Punta del Este, en la que se investiga si Alegre también adquirió un departamento por un monto de 800 mil dólares.



Tiempo atrás, Alegre recuperó su libertad tras cumplir una condena a 8 años de prisión por haber sido hallado culpable de ser "jefe de una asociación ilícita, defraudación calificada reiterada, peculado, cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, todo en concurso real de delitos".



La condena fue aplicada a fines de diciembre del 2012 por la Cámara en lo Criminal y Correccional de Segunda Nominación, tras permanecer en prisión preventiva desde julio de 2009, cuando renunció al cargo de intendente de la capital de Santiago del Estero.