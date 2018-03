"No podemos permitir que una mujer gane menos que un hombre" Jueves, 08 de marzo de 2018 El Presidente anunció la presentación de un proyecto de ley para lograr la paridad salarial entre hombres y mujeres.



El presidente Mauricio Macri anunció este jueves la presentación de un proyecto de ley para lograr la paridad salarial entre hombres y mujeres. "No podemos permitir que una mujer gane menos que un hombre, no tiene sentido", aseguró.



El mandatario encabezó un acto por el Día Internacional de la Mujer en el Centro Metropolitano de Diseño, en el barrio porteño de Barracas.



"Aquellas mujeres que están empezando con su vida laboral, sepan que cuentan con un presidente y un equipo que las va a acompañar en toda su trayectoria", dijo.



Macri fue contundente con la agenda de los derechos de las mujeres durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.



Se refirió puntualmente al debate parlamentario sobre las despenalización del aborto, un reclamo que este año se tratará en el recinto, y a la necesidad de lograr la paridad salarial entre hombres y mujeres.





Sobre la interrupción voluntaria del embarazo el Presidente aprovechó cada oportunidad para decir que está "a favor de la vida" y dio vía libre los legisladores de Cambiemos.



Al respecto de la paridad salarial, aseguró: "Tienen mi compromiso para que sea una realidad". Y días después se conoció que el oficialismo está preparando un proyecto para equiparar los sueldos de los hombres y las mujeres.



Según un informe del Indec, las mujeres perciben menos de un 30% que los varones y son mayoría entre los que reciben menores ingresos.





En el acto de hoy estuvieron presentes las mujeres de Cambiemos y la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Fabiana Túñez.