Las deportistas sufren la brecha salarial y reciben menos apoyo de las marcas

Jueves, 08 de marzo de 2018

Serena Williams es la única mujer que está en la lista de los 100 atletas con mayores ingresos durante 2017.





El fin de la brecha salarial entre hombres y mujeres, una de las principales demandas formuladas este año en el Día Internacional de la Mujer, es una reivindicación que asumen como propia cada vez más deportistas, cansadas de resignarse a cobrar por premios y patrocinio una ínfima parte de lo que reciben ellos. La brecha se demuestra en dos datos precisos: que entre los 100 deportistas con más ingresos figura solamente una mujer, la tenista estadounidense Serena Williams, y que el patrocinio del deporte femenino supone apenas un 0,4 % del total.



Según Forbes, el deportista que ganó más dinero en 2017 fue el futbolista portugués Cristiano Ronaldo, quien embolsó 93 millones de dólares. Hay que bajar hasta el puesto 51 para encontrar a Serena Williams, que ganó 27 millones. No hay más mujeres en la lista de los cien que más facturaron.



El tenis es uno de los deportes que más se ha esforzado por igualar los premios, aunque la realidad no es tan positiva. Es cierto que los Grand Slams equipararon sus bolsas para hombres y mujeres, pero en otros torneos las diferencias se mantienen.



La rumana Simona Halep, que culminó 2017 como número uno, acumuló en ese año premios por 5.270.000 dólares. ¿Y Rafael Nadal? Se llevó 12.700.000. La brecha se acentúa a medida que se desciende en la clasificación. El número 100 del mundo, el francés Jeremy Chardy, lleva ganados 77.487 dólares este año. La número 100, la estadounidense Sachia Vickery, “apenas” 26.030.



En el golf, las diferencias en premios son notables. El torneo PGA de Pebble Beach, de febrero pasado, tenía una bolsa de 7.400.000 dólares, de los cuales 1.300.000 estaban reservados para el ganador. Unos días antes, la china Shanshan Feng, líder de la clasificación femenina, participó en el Clásico de Bahamas de la LPGA, que distribuyó 1.400.000, de los cuales 210.000 eran para la vencedora.



El flamante equipo femenino español Movistar de ciclismo les paga a sus corredoras un salario de 1.000 euros, “menos que la tercera parte que el peor de los hombres”, señaló la ex campeona del mundo Dori Ruano.



La ajedrecista ucraniana Anna Muzychuk renunció a defender el título mundial de partidas rápidas y “relámpago” en protesta al trato que se le da a la mujer en Arabia Saudita y se quejó de que el Mundial femenino reparta premios ocho o nueve veces inferiores a los del masculino.



Los Mundiales y los Juegos Olímpicos han reservado tradicionalmente las mejores fechas, los horarios preferentes y los días menos cargados del calendario para las finales masculinas. En los recientes Juegos de Invierno de PyeongChang, los hombres jugaron por la medalla de oro en hockey un domingo, el día de la clausura, sin más deportes en disputa. La final femenina, en cambio, se programó un jueves, a la misma hora que el slalom masculino.



Las ganadoras de esa final, las estadounidenses, se habían plantado en marzo de 2017, en vísperas del Mundial, en demanda de un sueldo y una mejor cobertura sanitaria. Su unión y el apoyo de muchos de sus compañeros llevó a buen término las negociaciones con su federación.



El fútbol no escapa al trato discriminatorio ni en premios ni en salarios. El último Mundial femenino, el de Canadá 2015, repartió 15 millones de dólares; el masculino que se disputará en Rusia dispone de una bolsa de 791 millones. Casi 53 veces más.



En Noruega, la federación nacional acordó el año pasado pagar por igual a los internacionales masculinos y femeninos, tanto en salarios como en patrocinio. Para ello, el sindicato de jugadores se mostró orgulloso de ceder parte de sus ingresos.



Las jugadoras danesas y su federación firmaron en noviembre de 2017 un acuerdo por 4 años que permitirá una suba de sueldos y becas del 180 por ciento e inversiones anuales en el equipo por 333.000 dólares. Para lograrlo, boicotearon un entrenamiento, obligaron a cancelar un amistoso con Holanda y no jugaron ante Suecia como clasificatorio para el Mundial. Perdieron los puntos. El conflicto le costó a la federación danesa 376.000 euros en multas de la UEFA.



Respecto al mínimo porcentaje (0,4%) destinado por las marcas al deporte femenino, según publicó Marketing Week, algunos expertos distinguen entre los conceptos de “anunciar” y “patrocinar”: el primero buscaría sólo la rentabilidad económica, mientras que el segundo se asociaría con unos valores. En este sentido, la apuesta por el deporte femenino puede ser vista como un plus asociado a una marca.



La marca Iberdrola patrocina las ligas españolas o programas de becas para mujeres en casi una veintena de federaciones, desde el fútbol al boxeo, karate, gimnasia, hockey o rugby. Carmen Cabrera, responsable de patrocinios de la empresa, apela al “dividendo social” de la iniciativa, con un retorno para la compañía más social que económico.