Lanús sufrió en Perú, pero logró sostener la ventaja y avanza

Jueves, 08 de marzo de 2018

Cayó 2-1 ante Sporting Cristal. En la ida el equipo argentino había ganado 4-2 y así llegó a la segunda fase.





Lanús sufrió en Lima, pudo haberse quedado con las manos vacías pero pese a la derrota 2-1 ante Sporting Cristal supo hacer valer la buena ventaja que había conseguido en la ida (ganó 4-2 de local) y abrochó una dura clasificación a la segunda ronda de la Copa Sudamericana.



El equipo de Carboni no jugó bien y sufrió un gol tempranero que alteró sus planes. Tuvo que defender con uñas y dientes y contó con la fortuna necesaria para no sufrir el segundo gol que lo hubiese dejado afuera del certamen.



A cuatro minutos del final, una pelota parada le devolvió la sonrisa con el gol de Rolando García Guerreño de cabeza. Pero así y todo terminó con angustia ya que sobre la hora los locales marcaron el 2-1 final y nuevamente quedaron a un tanto de avanzar



Esta clasificación es un alivio para el granate que vive una etapa de recambio tras el subcampeonato en la Copa Libertadores 2017 y no logra levantar en la Superliga.





El partido empezó cuesta arriba para el Granate. Iban apenas siete minutos cuando Johan Madrid se filtró en diagonal desde la derecha hacia el área y Marcelino Moreno, puntero izquierda que lo venía persiguiendo, lo tocó apenas arriba y provocó su caída.



El penal fue leve pero el árbitro Anderson Daronco no dudó. Y mientras todo Lanús protestaba Emanuel Herrera, el goleador de Sporting Cristal, metió el 1-0 que encendió la esperanza de los peruanos.



No era para menos. El equipo de Ezequiel Carboni estaba aturdido y no encontraba la pelota. Y los locales, con el envión de la ventaja, empujaban por un segundo gol que los clasificara a la siguiente fase.





Una mala salida de Iván Marcone desde el fondo casi se transforma en el segundo tanto de Cristal. Pero Lanús pudo pasar el sofocón. Y con el correr de los minutos fue haciendo pata ancha.



De la mano de Román Martínez, su eje en el mediocampo. Y con buenas apariciones del pibe Tomás Belmonte, que tuvo la más clara de la primera parte con una gran jugada individual: caño para superar al zaguero rival y puntazo cruzado que obligó a una buena atajada del arquero Patricio Alvarez.



En el segundo tiempo se repitió el escenario. Sporting Cristal salió con todo en busca del gol de la clasificación y acorraló a Lanús. Pero falló en la puntada final.



Fernando Pacheco tuvo en sus pies la situación más clara, se filtró en el área, quedó mano a mano con Andrada y el arquero de Lanús se hizo gigante para evitar el gol.



Y a los 28 minutos Herrera también estuvo a centímetros de pegar el grito con un giro en el área que salió pegado al poste derecho del arquero granate.



Por ese entonces, Lanús sólo se dedicaba a cuidar la derrota mínima y a tratar de frenar el ritmo de los locales para que el tiempo corriera.



A cuatro minutos del final, ya con Lautaro Acosta en la cancha, llegó el empate parcial que parecía terminar con los nervios. El córner desde la derecha cayó en el corazón del área y Rolando García Guerreño conectó un cabezazo perfecto para clavarla en el ángulo y poner el 1-1.





Pero habría más. Porque Horacio Calcaterra metió el 2-1 ya con el tiempo cumplido con un derechazo a colocar y volvió a encender las esperanzas de los peruanos. Por suerte para Lanús, no hubo tiempo para más.