Se agotaron las populares de la Supercopa en 15 minutos

Miércoles, 07 de marzo de 2018

El miércoles 14, desde las 21.10, Mendoza vibrará con el Superclásico que decidirá al campeón de la Supercopa Argentina. A una semana del gran evento del semestre, se agotaron en la web las 18 mil populares en apenas 15 minutos.





A diferencia de las plateas, que comenzarán a venderse el sábado y de manera presencial, los hinchas de Boca y River no tenían que trasladarse hasta Mendoza para comprar sus populares.



Desde las 10, o incluso antes, los hinchas se prendieron a la tecla F5 de la computadora para asegurarse uno de los billetes disponibles en las páginas www.autoentrada.com o www.aefutbol.com.



Insólito: se agotaron las populares de la Supercopa en 15 minutos

Agotadas. Capturas del momento en el que los hinchas de Boca y River ya no pudieron comprar populares.



Había nueve mil entradas disponibles para cada hinchada, a un elevado costo de 800 pesos. Pero parece que ningún precio es demasiado alto para los fanáticos, que en 15 minutos las agotaron.



¿Qué hacer ahora? Quienes hayan tenido la suerte de adquirirlas deberán retirarlas -con tarjeta de crédito y DNI del titular- en Mendoza antes del partido.





Los simpatizantes de Boca deberán pasar por el Rapipago de la calle San Juan 598 (en la capital) el lunes 12 y martes 13 de 11 a 19, o el mismo miércoles 14 de 9 a 15. Los de River, en tanto, lo harán en los mismos horarios pero en el Rapipago de la calle Paso de los Andes 1050, en Godoy Cruz.



Por último, el sábado, de 10 a 18, habrá una nueva oportunidad para poder presenciar el Superclásico pero habrá que estar en Mendoza. Las plateas descubiertas ($2200) y cubiertas ($3200) se expenderán en el Club Uno (Pedro Molina 345, Mendoza capital) para los hinchas de Boca y en las boleterías del estadio Islas Malvinas para los de River. Se podrá comprar solo una entrada por persona.



Los hinchas en las redes sociales descargaron toda su bronca contra la página de Autoentrada.