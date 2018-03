Se cuadruplicaron los casos de violencia de género en 5 años

Miércoles, 07 de marzo de 2018

En la víspera del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora mañana, el Indec publicó la primera medición de casos de violencia de género en todo el país. Es el primero de una serie que se divulgará una vez por año. Se trata del Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres (RUCVM) que contempla situaciones en las que la víctima -o algún allegado- pide asesoramiento, asistencia, información o hace una denuncia en alguna comisaría o inicia una causa en la Justicia.



Es un registro heterogéneo en el que se mezclan pedidos de ayuda con denuncias en organismos nacionales, provinciales y municipales de ámbitos de la Justicia, la Salud y las fuerzas de seguridad. Se habla de casos y no de mujeres porque cada una pudo haber hecho varias denuncias en distintos momentos y ante diversos organismos.​



La medición, que contempla cinco años, pudo recopilar 260.156 casos en todo el país. Y según los resultados, los hechos de violencia de género se cuadruplicaron durante ese lustro: pasó de 22.577, en el 2013, a 86.700, en el 2017.



Según el registro oficial, los casos de mujeres que tienen entre 20 y 39 años suman el 60,2% del total de los casos informados al Indec.



Con respecto a la situación laboral de las víctimas, que expresa su grado de vulnerabilidad y sus posibilidades económicas para salir del contexto de violencia, la mitad de los casos corresponde a mujeres que tienen un empleo formal o informal (50,4%).



Otro dato alarmante es la confirmación de que la gran mayoría de los violentos son familiares de las víctimas. Por ejemplo, en el 82,7% de los hechos, el agresor es la pareja (45,8%) o expareja (36,9%). Entre las adolescentes de 14 a 19 años, los violentos son los padres (17,3%) y en mujeres de 50 años y más, son los hijos (46%).



Además, el estudio arroja que la víctima convive con el agresor en el 76,8% de los casos cuando se trata de una pareja.



La frecuencia de la violencia y el tiempo de maltrato constituyen dos variables que dan cuenta de la gravedad de la situación. Más del 90% de las mujeres reportaron que han sufrido más de un maltrato. Y en cuanto al tiempo de duración, el 40,5% padeció violencia entre 1 a 5 años y el 23,8%, más de 10 años de maltrato.



En el relevamiento también hay varios tipos de violencia de género, que muchas veces suceden en forma simultánea. En este sentido, el predominio es la violencia psicológica (86,9%); seguida de la física (67,4%), la económica (19,4%) y la sexual (7,9%).



“Lo que estamos haciendo es aglutinar información dispersa para generar estadísticas confiables -explica a Clarín Cristina Massa, directora de estadísticas del Indec-. No se pueden generar políticas públicas si no se tienen los indicadores de lo que pasa”.



“Queremos que esta información ayude a caracterizar socio-demográficamente a las mujeres que son víctimas y a sus agresores, y también saber cuál es la situación de violencia. La falta de información y que los datos sean dispersos llevan al desconocimiento y la invisibilización de la violencia contra las mujeres”, agrega Massa.