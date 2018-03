Detalles de la súper boda de Dalma Maradona

Miércoles, 07 de marzo de 2018

La hija del Diez contraerá matrimonio con Andrés Caldarelli el 31 de marzo: todo sobre el lugar del festejo y el vestido de novia.





Dalma Maradona (30) no oculta su ansiedad a través de las redes sociales y motivos no le faltan: en pocos días se casará con Andrés Caldarelli (30), el economista y exrugbier con el que sale desde 2013.



Si bien Dalma intenta resguardar la intimidad de su boda luego de que su papá Diego Maradona le anunciara al mundo -sin su permiso- el compromiso; esta semana la revista Gente revela datos inéditos de lo que promete ser el casamiento del año.



La fecha elegida finalmente es el sábado 31 de marzo, si bien se había especulado con que Dalma se casaría mediados de abril. Su mamá Claudia Villafañe, que tiene una empresa que organiza eventos, será la encargada de supervisar cada detalle.



¿El lugar de la súper fiesta? El salón La Herencia, ubicado en la localidad de Pilar. El lugar cuenta con un gran parque, donde muchas veces se realizan ceremonias al aire libre, y un salón increíble, especialmente preparado para disfrutar de una noche a puro baile.



Alguna vez Dalma, que celebró sus quince en la cancha de Boca, dijo que pensó en festejar la boda en la Bombonera: “No descarto casarme ahí”, había declarado. Sin embargo, la actriz se terminó decidiendo por el exclusivo lugar de Pilar.



La música estará a cargo del DJ Mariano Legui, mientras que Ramiro Arzuaga ambientará el salón. La revista también habló con Bernie Catoira, el asesor de imagen de Dalma y quien estará a cargo del styling del novio y toda la familia Maradona, incluido Diego.



El especialista fashion contó detalles del look de novia de la joven: “Va ser una lindísima y sexy novia. Ella tiene un cuerpo muy fácil. En noviembre viajé a Nueva York y le hice una preselección. También le propuse diseñadores europeos y argentinos. En total le elegí quince vestidos, no necesariamente blancos, y fuimos descartando hasta quedarnos con cinco al día de hoy. Aún no lo definió, pero Dalma está disfrutando mucho el proceso”.