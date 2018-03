El proyecto contra el aborto que rechaza la campaña de los pañuelos verdes

Miércoles, 07 de marzo de 2018

La iniciativa, que se opone a la despenalización, es impulsada por la Rede Federal de Familias. Se presentó en el Congreso con la firma de 18 diputados







En simultáneo con la iniciativa para la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que propone despenalizar el aborto, el Congreso discutirá un contraproyecto que se opone a esta práctica y que ingresó ayer a la Cámara Baja con la firma de 18 diputados.



Patrocinado por la Red Federal de Familias, la ley de protección integral de los derechos humanos de la mujer embarazada y de los niños por nacer, dispone, entre otros puntos, que se garanticen los derechos "a vivir de la persona concebida" y de la madre "a una asignación especial en caso de violación" y a que "no se discrimine a su hijo por sus orígenes genéticos o biológicos".



También, el derecho del niño "a no ser sometido a procesos que afecten su dignidad" y recibir "asistencia médica integral", y de la mujer a no ser "presionada por el medio externo para la provocación del aborto y a no ser violentada", y el derecho a una Asignación Universal por Hijo por Nacer.







Quienes respaldan este proyecto, hasta el momento, son Juan Fernando Brügge (Córdoba Federal), Silvina Frana (FpV, Santa Fe), Lucila Lehmann (Coalición Cívica, Santa Fe), Graciela Caselles (Bloquista, San Juan), Beatriz Avila (Justicia Social, Tucumán.), Vanesa Massetani (Frente Renovador, Santa Fe), José Orellana (Primero Tucumán), Karina Molina (PRO, La Rioja).



También de Stella Maris Huczak (PRO, Mendoza), Davis Schlereth (PRO, Neuquén), Carlos Roma (PRO, Tierra del Fuego), Javier Pretto (PRO, Cordoba), Jorge Enríquez (PRO, Capital Federal), Graciela Navarro (Frente Cívico, Santiago del Estero) y Gustavo Bevilacqua (Frente Renovador, Buenos Aires).





Entre los argumentos, se afirma que "se entiende por 'niño por nacer' a todo ser humano desde el momento de la concepción o fertilización del óvulo, hasta el de su efectivo nacimiento", al tiempo que complementa que "cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de los niños por nacer frente a otros derechos o intereses igualmente legítimos, prevalecerán siempre los primeros".



En su artículo 3, se dispone que "el niño por nacer tiene derecho inalienable a la vida como primer derecho humano, fuente y origen de todos los demás, razón por la cual no puede quedar a merced de persona alguna. La garantía de este derecho en su máxima extensión es una obligación primordial del Estado en todos sus niveles y en todas las situaciones que se pudieran presentar".



"El niño por nacer tiene derecho a la igualdad de oportunidades y a ser protegido contra cualquier tipo de discriminación o selección en razón de su patrimonio genético, etapa de su desarrollo, características físicas, biológicas o de cualquier otra índole. Tampoco lo será a causa de las circunstancias de su concepción o las cualidades o características de sus progenitores y familiares. La ley considera particularmente agraviante, lesivo y discriminatorio que se califique a los niños por nacer como 'deseados' o 'no deseados'", se agrega.