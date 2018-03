Daniel Cardozo volvió a la música con una cumbia de La Nueva Luna

Miércoles, 07 de marzo de 2018

Cuando murió El Chino González lo homenajeó con una versión melódica de la misma canción.





Daniel Cardozo fue noticia hace algunas semanas por querer alejarse de la música. "Hola gente linda. Quiero que sepan que hoy me alejo de la música, no quiero sufrir así. Mis respetos a todos", escribió en su cuenta de Facebook.



La cantidad de mensajes que recibió y el cariño de la gente parece que fueron claves para que desista de esa idea. Ahora sorprendió lanzando, bajo la producción de Koala Rec, un cóver de "No llores", la canción de La Nueva Luna.





Daniel Cardozo, ex Los Charros, le hizo un tremendo homenaje al Chino de La Nueva Luna y quebró en llanto



Cuando murió su amigo El Chino González, grabó este mismo tema pero en versión melódica. El video tuvo mucha repercusión y todos se emocionaron al ver como el ex Los Charros no podía contener el llanto al recordar a Marcelo.