Diputados tratará hoy el proyecto de Participación Público Privada

Miércoles, 07 de marzo de 2018

Podría tratarlo sobre tablas o pasarlo a comisión. La ley de adhesión viene con modificaciones del Senado. La conformación de comisiones también ocupa a los legisladores.





La Cámara de Diputados de la Provincia podría convertir hoy en ley el proyecto de contratos con participación público-privada (PPP) si lo trata sobre tablas, aunque si la iniciativa vuelve a Comisión su aprobación final podría demorarse una semana más.



No se descarta que la segunda de las alternativas finalmente se concrete, habida cuenta que otro tema no menos importante viene ocupando a los miembros de la Cámara baja: la conformación de las comisiones.



El hecho es que el proyecto de la Participación Público-Privada ingresará hoy a la Cámara baja luego de que sufriera modificaciones en el Senado. El bloque justicialista de la oposición estaba estudiando la cuestión para adoptar una decisión en conjunto.



La Cámara alta estableció la creación de una comisión bicameral (lo que no estaba incorporado en su primera redacción) que ejercerá funciones de contralor, integrada con seis miembros, tres por cada Cámara. También abrió la posibilidad de que los municipios puedan adherirse a la ley.

Otra modificación clave que introdujo el Senado tiene que ver con asegurar el respeto de la normativa provincial en materia de administración financiera y de control.



En síntesis, los senadores introdujeron dos modificaciones significativas:

* Crearon una Comisión Bicameral de seguimiento de los contratos.

* Mantuvieron la vigencia de la Ley de la Administración Financiera y de los Sistemas de Control, Contrataciones y Administración de los Bienes del Sector Público Provincial, exceptuando sólo el Título 8 de la misma, que se refiere al sistema de contrataciones.



La Ley de marras busca compatibilizar los intereses públicos y privados, agilizando el procedimiento para las obras previstas en Corrientes.



El nuevo sistema pretende desarrollar proyectos en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada y/o innovación tecnológica.