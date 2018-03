Así quedó el cuadro de la fase final de la Copa Argentina

Miércoles, 07 de marzo de 2018

Se confirmaron los 32 partidos del inicio de la instancia final del torneo federal que volverá a ser clave para River en su objetivo de llegar a la Copa Libertadores 2018, de la que por ahora está afuera





El sorteo de los 32avos de final de la Copa Argentina, celebrado hoy en el estadio de Futsal del predio de la AFA, deparó que River y Boca jugarán sus partidos del inicio de la fase final del torneo federal ante Central Norte de Salta y Alvarado de Mar del Plata, respectivamente.



En la mencionada intervendrán 28 equipos de Primera División, 12 de la B Nacional, 5 de la B Metropolitana, 4 de la Primera C, 3 de la Primera D y 12 provenientes de los torneos federales.







El azar determinó además que San Lorenzo se enfrentará con Racing de Córdoba, Independiente con Central Ballester y Racing de Avellaneda con Sarmiento de Chaco.



Cabe mencionar que el ganador de la Copa Argentina se clasificará a la edición 2018 de la Copa Libertadores, lo que le da el gran valor al torneo federal. Para River la consagración en este campeonato es una de las últimas esperanzas para jugar el máximo torneo continental habida cuenta de su mal desempeño en el torneo de Primera 2018 por el que hoy accederían a la fase de grupos Boca, Talleres, Independiente y San Lorenzo.



Racing, por su parte, marcha 5° en el torneo local y entraría en la segunda fase, conocida como repechaje.



En la siguiente instancia, la de los 16avos de final, se cruzarán el ganador del Partido 1 con el ganador del Partido 17, el ganador del Partido 2 vs. ganador del Partido 18 y así sucesivamente.



La organización informará en los próximos 10 días la programación de los partidos del inicio de la fase final.





Todos los cruces de los 32avos de final de la Copa Argentina



Partido 1: Estudiantes (La Plata) vs. Central Córdoba (Rosario)



Partido 2: Lanús vs. Douglas Haig (Pergamino)



Partido 3: Vélez vs. Central Córdoba (Santiago del Estero)



Partido 4: Arsenal vs. Cipoletti (Río Negro)



Partido 5: Newell's vs. Deportivo Rincón (Neuquén)



Partido 6: Gimnasia (La Plata) vs. Sportivo Belgrano (San Francisco)



Partido 7: River Plate vs. Central Norte (Salta)



Partido 8: Argentinos vs. Federal B4 (Camioneros vs San Jorge de Santa Fe)



Partido 9: Chacarita vs. Deportivo Maipú (Mendoza)



Partido 10: Banfield vs. General Lamadrid



Partido 11: Boca vs. Alvarado (Mar del Plata)



Partido 12: Huracán vs. Victoriano Arenas



Partido 13: Rosario Central vs. Juventud Antoniana (Salta)



Partido 14: Independiente vs. Central Ballester



Partido 15: Racing vs. Sarmiento (Chaco)



Partido 16: San Lorenzo vs. Racing (Córdoba)



Partido 17: Agropecuario Argentino vs. Luján



Partido 18: Atlético Rafaela vs. Defensores de Belgrano



Partido 19: Tigre vs. Guillermo Brown (Puerto Madryn)



Partido 20: Almagro vs. Gimnasia y Esgrima de Jujuy



Partido 21: Godoy Cruz (Mendoza) vs. Defensores Unidos (Zárate)



Partido 22: Olimpo vs. Aldosivi



Partido 23: Villa Dálmine vs. UAI Urquiza



Partido 24: Defensa y Justicia vs. Atlético Mitre (Santiago del Estero)



Partido 25: Temperley vs. Estudiantes (Buenos Aires)



Partido 26: Belgrano (Córdoba) vs. Platense



Partido 27: Patronato (Paraná) vs. San Martín (Tucumán)



Partido 28: Atlético Tucumán vs. Tristán Suárez



Partido 29: Talleres (Córdoba) vs. Midland



Partido 30: San Martín (San Juan) vs. Brown (Adrogué)



Partido 31: Unión (Santa Fe) vs. Juventud Unida (Entre Ríos)



Partido 32: Colón (Santa Fe) vs. Deportivo Morón