Le robaron $375 mil pesos de su propio domicilio

Miércoles, 07 de marzo de 2018

El doctor Carlos Yaluk el domingo al mediodía sufrió el robo de una importante suma de dinero. Fueron los vecinos quienes alertaron a la familia del que la puerta de su casa estaba abierta y con signos de haber sido violentada.





El doctor Carlos Yaluk, un reconocido médico y propietario de una concesionaria de autos de Saladas que este domingo en horas del mediodía sufrió un robo. Los ladrones ingresaron al domicilio, rompieron la puerta del frente de la casa y fueron directamente al consultorio de éste, donde guardaba una importante suma de dinero. El damnificado realizó la denuncia correspondiente en la Comisaría 1° de esa ciudad. La policía analiza cámaras de seguridad de la zona para dar con los posibles ladrones.





Los vecinos alertaron a la familia del doctor que la puerta de su casa estaba abierta y con signos de haber sido violentada. Los damnificados no se encontraban en la ciudad y alertaron la policía para que verifique el dato de los vecinos, el cual fue corroborado por efectivos de la Comisaría 1° de esa localidad.



Yaluk explicó el robo se produjo entre las 12:40 y las 13 horas. “Mi casa queda a una cuadra del Banco y a dos de la policía”. “Los delincuentes destrozaron ambas puertas, las de acceso y la del consultorio”. “Nosotros no estábamos en Saladas, casualmente estábamos festejando mi cumpleaños en Resistencia, con mi hija”.



Los ladrones se llevaron 375 mil pesos producto de la venta de un vehículo. El médico había guardado esta suma en su casa ya que no pudo pasar por el Banco. “Es una suma importante para le gente que vivimos de nuestro trabajo”.



El médico remarcó que este tipo de robos viene siendo “común” en la ciudad, “con lo mío ya son entre 10 y 12 víctimas de este tipo de arrebatos”. “Esto es la gota que rebalso el vaso porque fue en pleno mediodía. Los otros fueron a la noche”. “Creemos que hay un servicio de inteligencia en Saladas”.





La casa no tiene signos de violencia, solo el consultorio del doctor Carlos Yaluk. Es como que tenían el dato preciso que ahí había dinero. La policía local analiza cámaras de seguridad de distintos comercios de la zona para dar con los malhechores, aunque por el momento el resultado es negativo.



"Voy a tratar de llegar hasta el final para que el pueblo de Saladas pueda vivir un poco más tranquilo y pueda confiar en las autoridades", subrayó Yaluk.