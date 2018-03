Continúa búsqueda de presunta víctima de violencia de género Miércoles, 07 de marzo de 2018 De la mujer, identificada como Araceli Navarro, nada se sabe desde el viernes. Eduardo Portillo, su ex pareja, fue detenido preventivamente y ayer apareció muerto en su celda. La familia de la joven reclamó mayor celeridad a la Justicia local en la pesquisa.





Des­de el vier­nes en la ciu­dad de Be­lla Vis­ta una mu­jer, iden­ti­fi­ca­da co­mo Ara­ce­li Na­va­rro, es bus­ca­da por la Po­li­cía y au­to­ri­da­des lo­ca­les, sin que has­ta el mo­men­to ha­ya pis­tas fir­mes so­bre su pa­ra­de­ro. La pre­o­cu­pa­ción de sus alle­ga­dos se agra­va an­te la ver­sión que ella era víc­ti­ma de vio­len­cia de gé­ne­ro por par­te de su ex pa­re­ja, Eduar­do Por­ti­llo, y que es­to ten­dría que ver con la au­sen­cia. El hom­bre fue de­te­ni­do pre­ven­ti­va­men­te, has­ta que ayer fue en­con­tra­do sin vi­da en la cel­da don­de se en­con­tra­ba.

Se­gún fuen­tes lo­ca­les con­sul­ta­das por es­te me­dio, du­ran­te el vier­nes, mo­men­tos an­tes de de­sa­pa­re­cer, Ara­ce­li ha­bría man­da­do a tra­vés de un ce­lu­lar un men­sa­je a una alle­ga­da, en el que pre­sun­ta­men­te le da­ba in­di­ca­cio­nes que “si lle­ga­ba a de­sa­pa­re­cer” de­nun­cien a su ex pa­re­ja, Por­ti­llo. Es­to fue lo úl­ti­mo que se su­po de la ciu­da­da­na de 30 años, tras lo cual sus fa­mi­lia­res aler­ta­ron so­bre lo ocu­rri­do a la Po­li­cí­a. Se­gún de­cla­ra­ron sus alle­ga­dos, en­tre am­bos tu­vie­ron una re­la­ción de ocho años has­ta que se se­pa­ra­ron, lo cual ocu­rrió re­cien­te­men­te.

“Mi her­ma­na ha­ce un mes ha­bía he­cho una ex­po­si­ción con la in­ten­ción de de­jar la ca­sa y ter­mi­nar de­fi­ni­ti­va­men­te la re­la­ción”, co­men­tó an­te la pren­sa Ca­ro­li­na, her­ma­na de la mu­jer. “Él fue el úl­ti­mo que la vio con vi­da y por eso es­ta­ba de­te­ni­do”.

An­te la de­nun­cia de su au­sen­cia, los agen­tes de la co­mi­sa­ría Se­gun­da ini­cia­ron la pes­qui­sa. En ese mar­co, du­ran­te el lu­nes fue de­te­ni­do Por­ti­llo, no so­la­men­te por­que ha­bía si­do apun­ta­do co­mo sos­pe­cho­so por los fa­mi­lia­res si­no, ade­más, por al­gu­nas prue­bas que se en­con­tra­ron en un au­to­mó­vil al que la jo­ven ha­bría si­do obli­ga­da a su­bir du­ran­te el vier­nes, en el cual su­pues­ta­men­te tam­bién era ocu­pa­do por el su­je­to. Lo que se in­di­có ex­tra­o­fi­cial­men­te es que so­bre el ve­hí­cu­lo, que fun­cio­na­ba co­mo re­mís, se re­a­li­zó una prue­ba de lu­mi­nol, la cual con­sis­te en arro­jar una sus­tan­cia quí­mi­ca que, al con­tac­to con la san­gre, bri­lla li­be­ran­do una luz azu­la­da. Si bien des­de la Po­li­cía no se qui­so con­fir­mar el da­to, fuen­tes cer­ca­nas sos­tu­vie­ron que el exa­men dio po­si­ti­vo so­bre el ro­da­do, lo que for­ta­le­ció el con­jun­to de prue­bas en con­tra del su­je­to. Es­to de­ri­vó en la men­cio­na­da de­ten­ción.

No obs­tan­te el hom­bre, de 53 años, fue en­con­tra­do muer­to den­tro de su cel­da en la men­cio­na­da de­pen­den­cia. Lo ha­lla­ron en ho­ras de la ma­ña­na y, se­gún las pri­me­ras ave­ri­gua­cio­nes, se cree que se ahor­có.

Es­to no hi­zo más que lle­var pre­o­cu­pa­ción pa­ra los fa­mi­lia­res de Ara­ce­li.

En cuan­to al ras­tri­lla­je, se in­for­mó que se ex­ten­de­ría a zo­nas ale­da­ñas a las vi­vien­das de am­bos. Fa­mi­lia­res de la jo­ven ase­gu­ra­ron que du­ran­te la ma­dru­ga­da del sá­ba­do, al­re­de­dor de las 5, el hom­bre ha­bía sa­li­do con uno de sus hi­jos a pes­car, tras lo cual “vol­vió a eso de las 10 y con­ti­nuó con su vi­da nor­mal”.

Con res­pec­to a es­te pun­to, va­le acla­rar que Ara­ce­li es ma­dre de dos pe­que­ños, fru­to de la ex­tin­ta re­la­ción que te­nía con Por­ti­llo.

“No des­car­ta­mos que la ha­ya ma­ta­do, así co­mo tam­bién que ella to­mó la de­ci­sión de ir­se y es­tá vi­va en al­gún la­do. Las du­das es­tán”, en­fa­ti­zó la her­ma­na de Ara­ce­li.

Asi­mis­mo, des­de la fa­mi­lia de la de­sa­pa­re­ci­da se pi­dió a la Jus­ti­cia que agi­li­ce los trá­mi­tes pa­ra que la Po­li­cía pue­da avan­zar en el ras­tri­lla­je.

En con­cre­to, la so­li­ci­tud es pa­ra que se per­mi­ta lle­var ade­lan­te una se­rie de alla­na­mien­tos en los que, se es­pe­ra, se pue­dan ob­te­ner más pis­tas so­bre lo que pa­só con la mu­jer. “A­gra­de­ce­mos lo que es­tá ha­cien­do la Po­li­cía pe­ro no se pue­de avan­zar sin la or­den de la jue­za”.

Va­le des­ta­car que quien ten­ga da­tos so­bre el pa­ra­de­ro de la mu­jer, fa­vor lla­mar al 3777-­399263 o 626499.

De­be re­cor­dar­se, ade­más, que los ca­sos de vio­len­cia de gé­ne­ro pue­den ser de­nun­cia­dos gra­tui­ta­men­te a tra­vés de la lí­nea 144.