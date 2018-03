El lunes 12 se reúne la Mesa Paritaria Municipal

Martes, 06 de marzo de 2018

El Secretario de Coordinación de Gobierno de la comuna capitalina, Hugo Calvano, se reunió con los delegados normalizadores de la AOEM a fin de definir agenda para lo que será el primer encuentro de mesa paritaria del municipio.









Pasado el mediodía el Secretario de Coordinación de Gobierno de la Municipalidad de Corrientes Hugo Calvano recibió a Juan Feltes y Raúl Rivas, delegados normalizadores de la AOEM para definir el temario de lo que será la primer reunión de mesa paritaria.







En ese marco se ratificó que la primera reunión formal será el lunes 12 de marzo, en horario a confirmar. Además Calvano remarcó que el encuentro con los referentes sindicales sirvió para avanzar en algunos planteos “por problemas coyunturales” que preocupan al trabajador municipal.







En referencia a éste último punto, el funcionario municipal adelantó que en paritarias una comisión especial estudiará caso por caso los pases a contrato y planta permanente, a fin de garantizar la continuidad de los agentes que cumplieron todos los pasos previstos por estatuto, corrigiendo casos puntuales de cargos políticos que accedieron irregularmente.







PROCESO EN MARCHA







“La de hoy fue una reunión pactada desde fines de la semana pasada cuando el intendente Tassano confirmó el inicio del proceso de las paritarias. En este primer encuentro formal se confirmó el inicio de las paritarias el día lunes 12, de la cual participarán los miembros delDepartamento Ejecutivo Municipal y los delegados de la AOEM para avanzar en el temario que en gran parte fue elaborado y propuesto por ellos mismos a partir de distintas notas presentadas oportunamente”, explicó Calvano.







El funcionario dijo que, el temario incluirá no solo la cuestión salarial, sino también la capacitación a los empleados municipales, la intención de la gestión es avanzar en la modernización del estado, y en la capacitación permanente del personal. También conformará una comisión para estudiar caso por caso los pases a contrato y planta permanente







CUESTIONES DE COYUNTURA







Calvano agregó que la reunión también sirvió “para abordar cuestiones de coyuntura que necesitan una respuesta inmediata y concreta para transmitir tranquilidad a los trabajadores municipales”.







A saber, y tal lo planteado por los referentes de la AOEM, el Ejecutivo Municipal garantizó:



Todo agente que trabajó durante el mes de febrero, pero cuyo contrato no fue renovado (por distintas circunstancias) cobrará dicho mes por planillas suplementarias.

La lista de personal con antigüedad de muchos años que tuvo inconvenientes serán reintegrados.

También se analizará caso por caso la lista de personal de Neike que pasó a “Contrato” desde enero (proceso suspendido por irregularidades). Se ratificarán los contratos bien otorgados.

La misma comisión revisará los pases a planta permanente que fueron otorgados de manera irregular. En éste último caso se analizarán los casos de contratos políticos que debían culminar con la gestión saliente.





Calvano destacó que “tanto desde el Ejecutivo como de la AOEM, coincidimos en defender y garantizar los derechos de los trabajadores que pasaron a planta por tener 3 años de contrato, y de antigüedad y que cumplieron con los requisitos del Estatuto. Pero los que tenían un contrato político –y que deberían haberse ido con la gestión saliente- no serán ratificados porque violan el estatuto del empleado municipal”.







“Esos recursos deberían utilizarse para pasar a planta a los verdaderos trabajadores”, dijo Calvano. Para cada proceso, tal lo destacó el funcionario, “se tomarán las medidas administrativas correspondientes”







INTEGRACIÓN DE LA MESA PARITARIA







Hugo Calvano resaltó que “el Intendente deberá determinar quiénes son los representantes que integrarán la Mesa Paritaria por parte del Ejecutivo. Y esta semana se firmará la Resolución de convocatoria e integración de la misma”







Vale recordar que la Mesa Paritaria está integrada por tres representantes del Departamento Ejecutivo Municipal y por tres representantes de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (Aoem). En este caso participan los delegados normalizadores.