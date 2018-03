Tevez fue el blanco de los hinchas de Argentinos Martes, 06 de marzo de 2018 Los fanáticos del "Bicho" hostigaron al "Apache" a pesar de que no jugó, recordándole la lesión que le provocó a Ezequiel Ham en 2015. Y en el intercambio de camisetas entre las CD se dio una situación muy peculiar



Carlos Tevez no pisó el estadio Diego Maradona, en ocasión del duelo entre Argentinos y Boca. Pero los hinchas del Bicho no se olvidaron del 19 de septiembre de 2015: en aquel duelo, el Xeneize superó al local, sin embargo, el dato saliente fue la lesión que el Apache le provocó a Ezequiel Ham.



El mediocampista terminó con triple fractura de tobillo, tibia y peroné, estuvo más de 600 días sin jugar y hoy busca reiniciar su carrera en el ascenso de Japón. Carlitos, regresado a Boca de China a los 34 años, vuelve a ser protagonista, más allá de que en esta fecha descansó. Y en Argentinos no lo perdonaron.



"Carlitos Tevez, la p… que te parió", fue el hit que sonó en las tribunas del Maradona, en continuado, antes y en el inicio del encuentro. También los hinchas exhibieron carteles con la leyenda "Tevez cagón", en alusión a la



El detalle curioso sucedió en la previa del partido: las dirigencias intercambiaron casacas en el museo del club. Y la CD de Boca entregó como cortesía… la camiseta 32 de Carlos Tevez.