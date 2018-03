Boca cayó ante Argentinos y no pudo alejarse más en la cima Martes, 06 de marzo de 2018 El "Bicho" ganó 2-0 con goles de Alexis Mac Allister y Damián Batallini. El "Xeneize", que no perdía desde el 26 de noviembre de 2017 (ante Rosario Central), continúa como único líder en la Superliga



Boca perdió ante Argentinos Juniors y no pudo sacar provecho de los sendos empates de sus máximos perseguidores previo a esta jornada Talleres de Córdoba y San Lorenzo de Almagro.



En La Paternal, en el cierre de la 18ª fecha, el "Bicho" triunfó por 2 a 0 con goles de Alexis Mac Allister a los 9 minutos del primer tiempo y Damián Batallini, 19′ del complemento.



Pese a la derrota, el equipo de Guillermo Barros Schelotto sigue como único líder de la Superliga con 43 puntos, ocho unidades por encima de su único escolta Talleres de Córdoba.



El Bicho arrastra un invicto de cinco presentaciones consecutivas como local y con estas tres unidades quedó a sólo un punto de la zona de clasificación a la próxima Copa Sudamericana.





Argentinos Juniors jugó un muy buen partido en el que dominó al puntero de la Superliga casi de principio a fin. Boca nunca pudo meterse en el encuentro, se mostró inconexo a la hora de elaborar el juego y muy impreciso en defensa.





A la garra y el empuje, también incentivado por su público, el "Bicho" le sumó momentos de buen fútbol. El equipo se mostró elástico, muy sacrificado y pudo haber anotado algún gol más.





Párrafo aparte para los insultos que recibió Carlos Tevez, quien no fue convocado para este encuentro por una lesión en el hombro. El Estadio Diego Armando Maradona deja un sabor agridulce a la hora de rememorar el último triunfo de Boca: 3-1 en el 2015, fue el día que el "Apache" lesionó a Ezequiel Ham.



Estadio: Diego Armando Maradona

Árbitro: Andrés Merlos

Televisación: Fox Sports Premium