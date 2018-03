Tassano dejó habilitado el Ciclo Lectivo 2018 de los Mitaí Roga

Lunes, 05 de marzo de 2018

El Intendente capitalino presidió este lunes el acto de Apertura del Ciclo Lectivo. La inauguración se desarrolló en el Centro de Desarrollo Infantil Nº 12 del barrio Guadalupe.





Durante el acto Eduardo Tassano destacó que los padres y tutores que acompañen a los niños y niñas en el primer día de clases. Además, agradeció a las directoras, docentes que “tanto empeño ponen al enseñar y contener a los más pequeños. Me comprometo a trabajar con el gobierno provincial y la Nación para generar más Centros de Desarrollo Infantiles, para que todos los chicos tengan iguales oportunidades”.



El intendente de la Ciudad, Eduardo Tassano habilitó el Ciclo Lectivo 2018 de los Mitaí Roga en el CDI Nº 12 del barrio Guadalupe junto al viceintendente, Emilio Lanari, el secretario de Desarrollo Humano, Cristian Guastavino y el subsecretario de Educación, Ramón de Jesús Cáceres, autoridades comunales, concejales, docentes y alumnos, padres y tutores.



De esta manera, se dio inicio a las clases de los 15 Centros de Desarrollo Infantil, Mitaí Roga que se encuentran distribuidos en distintos barrios de la ciudad y brindan compañía, educación, alimentación, contención, salud, actividades físicas e integración a cerca de 2.400 niños y niñas desde los 45 días a 4 años.



El Acto de Apertura comenzó con la entrada de las banderas de ceremonias, posteriormente se entonó el Himno Nacional Argentino. Luego, las autoridades presentes brindaron palabras alusivas.



En primer término saludó a los presentes la directora del CDI Nº12 Olga Vallejos Valdés, luego el subsecretario de Educación Ramón de Jesús Cáceres y para finalizar el intendente Eduardo Tassano.



El jefe comunal destacó, “sabemos que este tipo de establecimientos no son suficientes por la cantidad de niños que necesitan estas dependencias, por lo que estamos trabajando para aumentar la cantidad de CDIs para el futuro”.



Luego Tassano agregó, “desde lo social, educativo y pedagógico, los Mitaí Roga son muy importantes para el futuro de los niños que van a enfrentar un mundo diferente, por lo que tenemos que educarlo con amplitud, versatilidad y con la mente amplia”.

“En estos CDIs los chicos adquieren buenos hábitos de alimentación. Es un centro integral que prepara a los niños para el futuro, se interrelaciones, realizan obras de teatro, cancioneros y juegan”, continuó



“Más allá de la situación económica del municipio, tenemos un equipo de educación de lujo que quieren trabajar y brindarse a los niños”, dijo el Jefe comunal.



INICIO DE CLASES



Posteriormente destacó, “por suerte el Gobierno de la Provincia acordó con los docentes de la provincia las cuestiones salariales y de infraestructura y hoy comenzaron normalmente las clases”.



“Sin ninguna duda tenemos que analizar, ver el presupuesto, hablar con el Gobierno Provincial para trabajar en conjunto para proyectar más CDIs en diferentes barrios populosos de la Capital”, adelantó.



Seguidamente sostuvo, “en ese sentido también la Ministra de Educación, Susana Benítez nos ofreció toda la capacitación y apoyo para los CDIs. Este año será de capacitación y trabajo”.



Por último el Intendente destacó “el compromiso de los padres y tutores que acompañan a los niños y niñas en el primer día de clases hasta las mismas aulas. Además, quiero agradecer a las directoras, docentes que tanto empeño ponen al enseñar y contener a los más pequeños. Me comprometo a trabajar con el gobierno provincial y la Nación para generar más Centros de Desarrollo Infantiles, para que todos los chicos tengan iguales oportunidades”, finalizó Tassano.



Seguidamente el Jefe comunal junto con funcionarios municipales recibieron regalos de niños y niñas y recorrieron las diferentes aulas de la institución y la cocina.



Como todos los años, desde la Comuna, a través de cada Centro educativo se fomenta y fortalecer los lazos familiares de manera permanente inculcando la participación de los abuelos, los padres, hermanos y toda la familia en las actividades educativas y recreativas propuestas por los CDI.



EDUCACIÓN



Por su parte el subsecretario de Educación, Ramón de Jesús Cáceres dijo, “hoy estamos inaugurando el ciclo lectivo de los CDIs municipales, estas salas tienen un fin social, fomentar los derechos de niños y niñas, estos ubicados en zonas vulnerables. Para eso realizamos un seguimiento de su salud y brindamos un plan alimentario adecuado y actividades deportivas”.



“Vamos a capacitar a los docentes y personal que trabaja en cada dependencia escolar que están comprometidos con el aprendizaje y la salud de con chicos desde los 45 días a los 4 años”, destacó Cáceres.



“Vamos a terminar el CDI que se construye en el barrio Pirayuí y generaremos otros en barrios que aún no tengan”, adelantó. “La matrícula se va incrementando año a año, en este momento tenemos 2.400 chicos inscriptos”, dijo Cáceres.



DIRECTORA DEL CDI



La directora del establecimiento, Olga Vallejos de Valdés comentó, “estamos felices que haya sido el Mitaí Roga 12 el anfitrión de un nuevo año de juegos y actividades porque acá los niños vienen a soñar con el cuento, y a crear con las canciones. El Centro de Desarrollo Infantil es un lugar donde se contiene a los niños y a la vez a las familias, y en este en particular se reciben 250 niños y niñas diariamente en ambos turnos, donde se le brinda, desayuno, colación y almuerzo, colación y merienda”.



“Nos preparamos como todos los años, con el corazón en las manos para ellos y con lo mejor que podemos brindarles, recibiendo a todos con mucha alegría. Yo creo que las maestras jardineras tenemos ese plus de saber brindar lo que ellos necesitan en la primera instancia, tratando de contener en lo máximo y felices, siempre en positivo, sabiendo que va a ser un año bueno”, continuó Valdés.



“Los padres saben que pueden contar con nosotros. Cuando se hace la primera reunión de tutores, donde se lee el reglamento interno, siempre se les dice que las puertas están abiertas, porque muchas veces las maestras jardineras hacemos de psicólogas, asistentes sociales, entonces ellos saben que encuentran acá una contención”, dijo la directora del CDI del barrio Guadalupe.



Participaron del acto el senador provincial, Noel Breard; el secretario de Desarrollo Humano, Cristian Guastavino; la directora general de la Niñez, Ana María Chesenilli; secretarios; subsecretarios; directores de áreas y concejales.