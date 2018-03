"No es una situación fácil" aseguró Adrián Suar sobre Darthes Lunes, 05 de marzo de 2018 El gerente de programación de El Trece y director artístico de Pol-ka habló del encuentro que tuvo con el protagonista de la ficción, que fue denunciado por acoso



Adrián Suar habló de la reunión que tuvo con Juan Darthés el viernes pasado después de las denuncias que recibió el actor por acoso y de que se especulara con su continuidad en Simona, la tira que protagoniza junto a Ángela Torres, Ana María Orozco, Romina Gaetani y Gastón Soffritti.



"Lo escuché, me escuchó… Él quiere quedarse. Yo no lo iba a echar. Yo quería hablar con él a ver cómo se sentía, qué iba a hacer, y él me dijo que está fuerte y se quiere quedar", contó el gerente de programación de El Trece.



"Obviamente no es una situación fácil ni para él ni para nadie", continuó, y detalló cómo lo vivió él como director artístico de Pol-ka, productora de la ficción: "Hay que mediar un poco, estar calmo, tomar la decisión correcta. No es fácil".



Con respecto a las declaraciones de su ex mujer, Griselda Siciliani -quien había pedido un "acto ejemplificador"-, Suar aseguró que no sintió presión por los dichos de la actriz, quien se mostró "honesta" con lo que sintió, y agregó: "No sé qué sería ejemplificador. Echarlo no es algo ejemplificador. Por lo menos para mí. Puedo estar equivocado, pero no me sale esa situación".



Luego habló de los cambios en la sociedad los últimos años y de las denuncias que se hicieron públicas. "Son situaciones difíciles. Es un momento muy particular de la sociedad. Hay que estar atento. Ver, reflexionar, no dejarse llevar solamente por las emociones", analizó.



"Hay que ser cauteloso, cuidadoso… Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque cambió todo. Cambió el paradigma. La pregunta es: ¿qué hace la sociedad con eso? ¿Cómo se empieza para sanar todo eso? ¿Echando a la gente? Puede ser. Me gustaría reflexionar", finalizó Adrián Suar sobre las denuncias por acoso que recibió Juan Darthés y la continuidad del actor en Simona.