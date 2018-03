Valdés inauguró la Escuela Secundaria del Barrio Norte

Lunes, 05 de marzo de 2018

De esta manera el Mandatario, fortalece su afirmación ante el titular del Ejecutivo Nacional, en el sentido de que considera a la educación como la herramienta más eficiente para la inclusión.





Bella Vista vivió en la fecha una jornada histórica, a primera hora el presidente de la Nación Mauricio Macri, junto al gobernador Gustavo Valdés, dejaron inaugurado el ciclo lectivo 2018 y el nuevo edificio de la escuela primaria 984, posteriormente el mandatario junto a su gabinete de ministros, el intendente local Walter Chávez, el cuerpo docente, alumnos, padres y vecinos de la localidad, procedieron a inaugurar otra escuela, esta vez la secundaria del barrio Norte de la Ciudad. De esta manera el Mandatario, fortalece su afirmación ante el titular del Ejecutivo Nacional, en el sentido de que considera a la educación como la herramienta más eficiente para la inclusión.







Con una inversión de más de 32 millones de pesos, el gobernador Gustavo Valdés inauguró el edificio escolar de la secundaria del Barrio Norte de Bella Vista, haciendo palpable en los hechos sus afirmaciones, respecto de la importancia que la otorga a la educación en su gestión de Gobierno.







El acto se desarrolló en el mismo edificio escolar, tras despedir al Presidente, con quien compartió la inauguración del ciclo lectivo 2018 y la del edificio de la escuela primaria 984, y acompañaron en el mismo Gobernador, la ministra de Educación Susana Benítez, el ministro Secretario General de la Gobernación Juan Carlos Álvarez, el de Coordinación y Planificación Horacio Ortega, de Seguridad Juan José López Desimoni, de Salud Ricardo Cardozo, de Hacienda y Finanzas Enrique Vaz Torres, de Justicia Jorge Quintana, de Obras Públicas Bernardo Rodríguez, de Desarrollo Social Federico Mouliá, el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani, el funcionario del ministerio de Educación de la Nación, el correntino Orlando Macció, el senador nacional Pedro Braillard Poccard, el senador provincial Ricardo Colombi, el intendente local Walter Chávez y demás funcionarios del ámbito provincial y municipal.







Al ingreso de la comitiva oficial se concretó el descubrimiento de placas y el corte de cintas, tras los cual se entonaron las estrofas del Himno Nacional. Acto seguido, se realizó una invocación religiosa por parte del presbítero Ariel Acuña.







Posteriormente, al dirigirse a los presentes, la rectora de la institución, Carmen Moreira, manifestó inicialmente que “esta no es una escuela más, ya que mucho trabajo se ha desarrollado para llegar hasta aquí; esto nos impone grande desafíos”. “Este establecimiento fue creado bajo una esperanza de escuela integradora en pos de asumir los grandes valores del pueblo”, añadió, a la vez que recordó el inicio del presente ciclo lectivo “el cual es una nueva oportunidad para crecer como individuos”.



Intendente Chávez



Por su parte, el jefe comunal anfitrión, Walter Chávez, consideró la jornada como “histórica para Bella Vista debido a las infraestructura escolar inaugurada después de muchos años y la visita por primera vez de un presidente de la Nación a la ciudad, lo cual le da un marco distinto”. “Queremos agradecer la oportunidad de que el pueblo de Bella Vista haya sido elegido para dar el puntapié inicial por noveno año consecutivo del inicio puntual de las clases en el territorio provincial, esto habla a las claras de la política que por suerte tenemos en la provincia de Corrientes y que desde el trabajo articulado podemos concretar acá también en nuestra ciudad, teniendo en cuenta el apoyo importante –además- del Gobierno nacional”.



Respecto al casco urbano donde se emplaza el nuevo establecimiento, el Intendente dio cuenta que “el Barrio Norte es la parte más antigua de la ciudad”, a la vez que recordó que “el entonces gobernador Ricardo Colombi anunciaba hace dos años la construcción de las dos escuelas”.



Gustavo Valdés



Al dirigirse a los presentes, el mandatario provincial, Gustavo Valdés manifestó inicialmente “un saludo a todos los abanderados presentes que soportaron el calor de esta mañana, dando el ejemplo para los más chicos a partir de su formación y conducta ejemplar”. “Hoy es un día muy especial porque es la primera vez que viene un presidente de la Nación a Bella Vista, y no sólo viene de paso, sino que viene en el marco de fuertes inversiones de la Nación en la ciudad, como las obras que se vienen avanzando en desagües pluviales lo que permitirá que no se inunden más”, añadió el mismo.



En otro orden de temas, el jefe de estado local expresó que “hoy nos toca inaugurar dos establecimientos educativos con una inversión de 62 millones de pesos para que Bella Vista tenga establecimientos que sean adecuados, ya que la inversión más importante que tiene el Estado provincial hoy es sin lugar a dudas la educación y lo hacemos convencidos porque hoy si no hay educación no hay futuro, y este es el camino que debemos seguir”.



Finalmente, el Gobernador instó “a toda la comunidad educativa a sumar los mayores esfuerzos para sacar a la educación adelante, ya que nosotros los padres, tenemos que ponerle todos los días un poco más de ganas al seguimiento escolar de nuestros chicos; el docente tiene compromiso y los padres debemos acompañar a nuestros chicos y no sólo dejarlos en la puerta del establecimiento; tenemos que apuntalar todos los días a la educación”.