Asesinaron de 30 puñaladas a la ex esposa de un dirigente radical Lunes, 05 de marzo de 2018 Norma Carleti, ex pareja del empresario y político Leonardo Hisa fue asesinada en la madrugada de lunes durante un robo en su vivienda. Los delincuentes huyeron y el auto apareció incinerado





Norma Carleti, de 61 años, fue asesinada en las primeras horas del lunes con aproximadamente 30 puñaladas durante una presunta entradera en su casa de la localidad mendocina de Tunuyán.



La mujer estuvo casada con Leonardo Hisa, empresario y ex legislador radical y se trata de una familia conocida en la zona.





La víctima habría sido abordada aproximadamente a la una de la madrugada por al menos dos hombres en una vivienda que está ubicada a sólo 100 metros de la Municipalidad del departamento del Valle de Uco, según informó el jefe de la Policía de Mendoza, Roberto Munives.





Los vecinos fueron quienes habrían dado aviso al 911 después de escuchar los gritos y sostuvieron que los ladrones huyeron en un Fiat 600 blanco. Los efectivos que llegaron al lugar encontraron a la mujer agonizando y, si bien se la intentó trasladar al hospital Scaravelli, falleció en su vivienda producto de las múltiples heridas cortantes.





Los primeros datos indican que se habría registrado un robo a otra persona en el departamento y en la fuga, dos asaltantes se dirigieron hasta el domicilio en Tunuyán, donde ingresaron abruptamente.



Si bien aún se desconoce el motivo del asesinato, se cree que la víctima habría intentado defenderse ante un inminente asalto. La policía habría encontrado en la mañana del lunes el vehículo de los delincuentes completamente quemado, aunque los sospechosos siguen prófugos.