El gobernador Valdés recibió a la Juventud Radical Nacional

Domingo, 04 de marzo de 2018

El gobernador Gustavo Valdés recibió en su despacho oficial a miembros de la Juventud Radical Nacional y local. En el encuentro analizaron problemáticas juveniles y políticas de inclusión para este segmento de la población.

Asimismo, abordaron también temas de género, especialmente la participación política femenina y la violencia contra la mujer. Los jóvenes salieron satisfechos de la reunión por la respuesta del mandatario y expresaron compromiso y vocación de servicio para “transformar” la realidad argentina.



Durante la mañana de este sábado, en casa de Gobierno se llevó a cabo la reunión formal pedida por los mismos integrantes de la Juventud Radical, provincial como nacional, con el objetivo de dar a conocer las inquietudes que atraviesan los jóvenes, como también los tres ejes de gestión destacados Salud, Educación y Medio Ambiente.







Luego de la visita junto al mandatario provincial, la Presidente de la Juventud Radical Nacional: Luciana Rached, detalló algunos puntos centrales tratados en el despacho del Gobernador.



La cual dijo, “compartimos un largo encuentro con el gobernador Gustavo Valdés, donde vimos un interés muy grande por las problemáticas juveniles sobre todo tratando de pensar en una nueva Argentina, un nuevo Corrientes que tienen que ver con la inclusión de la juventud, no solo en espacios públicos de tomar responsabilidades sino el compromiso que requiere estar en lugares de funciones de gobierno”.







A su vez, resaltó de que tratan de construir y pensar en la Argentina que todos queremos, que soñamos y como poder incorporar las mayores problemáticas que tiene la sociedad en su agenda con compromiso de la militancia.





Asimismo, destacó las tareas que vienen realizando, donde dijo “nosotros vamos a trabajar por parte del Radicalismo, donde contamos con tres sedes en el país, una es Corrientes, Jujuy y Mendoza, la cual donde está el presidente del partido a nivel nacional. Nuestra base está en consolidar y crear nuevos proyectos con estas tres gobernaciones, para demostrar que los radicales estamos atentos ante las problemáticas que tiene la sociedad entera”.





Por parte, del gobernador se mostró satisfecha ante la respuesta y compromiso con la que los recibió, donde resaltó “hizo hincapié en la participación política femenina, porque eso nos da una perspectiva de género sobre todo viniendo de un hombre porque nos demuestra que son otros los temas que corren la sociedad está a la vanguardia de muchos temas. Hay que tener en cuenta que debemos mejorar la salud, los sectores educativos, la seguridad, me parece que estos son temas que abarca a toda la sociedad”.





“Es importante que los temas de violencia o femicidios sean tratados y que el gobernador nos pida un compromiso para nosotros es muy importante, porque nos da cuenta de las ganas de avanzar. También estamos ocupándonos, porque vamos a generar ejes de gestión en conjunto con la juventud radical de corrientes como con las del resto del país, en la que podamos trazar algunos temas importantes como el medio ambiente que consideramos que deba tratarse”.



Po último, remarcó que cuentan con una juventud comprometida, con ganas de avanzar en temas importantes como la pobreza en el país, donde esa será la sintonía de todos los radicales. Donde no solo piensan en la juventud radical sino que en toda la juventud del país entero. “Nuestro gran desafío es hacer entender que la política no solo es una herramienta de transformación por la cual se llega al poder sino entender que todos los militantes tenemos un compromiso de vocación de servicio”.





Por otra parte, Rached también se refirió al acuerdo que ayer arribaron el Gobierno provincial y los gremios docentes y celebró “que se haya arribado a este fin para que los niños y jóvenes puedan comenzar las clases con normalidad”.







De la reunión llevada a cabo estuvieron presentes en la reunión, el Presidente de la Juventud Radical provincial Oscar Ruiz Aquino, la Presidente de la Juventud Radical Nacional: Luciana Rached, quien acompaña a la misma la militante de la mesa chica de Corrientes: Lilian Canola, el Director Provincial de Juventud: Matías Rivera, la concejal capitalina Florencia Ojeda y el jefe de la delegación Corrientes de Anses, Ramiro Escalante, junto a varios militantes radicales.