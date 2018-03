Anciano murió luego de ser embestido por una moto

Domingo, 04 de marzo de 2018

El siniestro ocurrió cuando el damnificado, quien iba en bici, fue chocado por una moto guiada por un adolescente. El hombre pereció en la ambulancia.



En tanto en Esquina, una víctima de 60 años pelea por su vida tras ser atropellada por un motociclista que luego huyó.



Una persona de 75 años perdió la vida luego de protagonizar un accidente de tránsito durante el viernes a la noche en Paso de los Libres. La víctima iba en bici y pereció mientras era llevado a un centro de salud. En tanto, en Esquina, una hombre mayor también fue atropellado y actualmente pelea por su vida. Con la fatalidad mencionada se elevó a 38 la cantidad de fallecidos viales registrados en hechos ocurridos en la provincia, en lo que va del año.

En la localidad de Paso de los Libres, la tragedia ocurrió luego de que un menor de 16 años en motocicleta atropellara a un ciclista en inmediaciones a la esquina de Yrigoyen y 25 de mayo, lo que ocurrió a eso de las 21:30.

El damnificado quedó seriamente herido. Una vez que las autoridades se hicieron presente, lo identificaron como Eduardo Ramírez, quien yacía tirado a un costado de su bici.

El adolescente de 16 años guiaba una moto Corven de 125 centímetros cúbicos. Aparentemente no resultó lesionado, por lo que solamente Ramírez fue trasladado hacia el hospital San José.





Sin embargo, las lesiones sufridas evidenciaron que debía ser llevado hacia un centro hospitalario de mayor complejidad para hacer frente a las tremendas heridas, por lo que se decidió que sea trasladado hacia capital, donde se preveía que sea atendido por el traumatismo craneal que registraba.

No obstante, mientras se producía su traslado en horas de la madrugada de ayer, Ramírez sufrió una descompensación y perdió la vida cuando el vehículo sanitario estaba a la altura de Chavarría, pese al intento de los médicos por estabilizarlo.

En tanto, en Esquina, en jurisdicción de la comisaría Segunda se produjo el segundo siniestro que también involucró a un hombre de avanzada edad. Se trata de Santiago Salinas de 60 años.

Desde la Policía se indicó que todo ocurrió durante el viernes alrededor de las 20:30, en una calle de tierra del barrio Cooperativa.

Al llegar al lugar del siniestro, los agentes de la Segunda encontraron al damnificado tirado boca arriba, con una profunda herida en la cabeza.

Una persona que se encontraba cerca indicó a los agentes que el hombre se encontraba caminando cuando repentinamente fue atropellado por una moto, la cual ya no se encontraba en el lugar por lo que era evidente que se dio a la fuga. Extraoficialmente se sostuvo que el motociclista llevaba el casco puesto, por lo que no pudo ser reconocido. Sin embargo, se pidió a la comunidad local que quien pueda aportar datos sobre el prófugo se acerque a la comisaría para ayudar a identificarlo. En tanto Salinas pelea por su vida, debido a que sufrió un grave traumatismo encefálico.

En capital, los accidentes en motocicleta estuvieron al orden del día. En España y 3 de abril, una persona que iba en moto debió ser hospitalizada luego de chocar en la mencionada avenida contra una camioneta. Por Catamarca y San Martín, un muchacho en moto quedó grave tras el impacto contra un remís.