Investigan si cuatro policías “se quedaron” con dinero sustraído

Domingo, 04 de marzo de 2018

Son un oficial y tres suboficiales sospechados de hurtar una importante suma de dinero que ladrones, en una persecución generada tras el asalto a una empresa, arrojaron al techo de una vivienda.



Están apartados de sus funciones. Una testigo fue amenazada y ahora tiene custodia.

Cuatro efectivos de la Policía de Corrientes son investigados por el presunto hurto de una importante suma de dinero que secuestraron en un procedimiento irregular, luego de que una banda de malhechores lo robara de una empresa y lo arrojara al techo de una casa, mientras eran perseguidos.

La Justicia tiene entre ceja y ceja a un oficial subayudante y a tres suboficiales con prestación de servicios en jurisdicción de la comisaría Séptima. Todos, ahora, se encuentran apartados preventivamente y sumariados.

Todo comenzó con la sustracción de 200 mil pesos del interior de una empresa comercializadora de productos de limpieza, ubicada en calle Manantiales al 3100, a media cuadra de avenida Maipú, en el barrio Ongay.

De acuerdo a información conocida por diario época, alrededor de las 4, al menos tres malhechores barretearon las puertas metálicas de la firma afectada, la cual cuenta con 14 cámaras de seguridad.

Después, llegaron hasta el sector de oficina y robaron el dinero guardado, una computadora portátil, una caja de vino y la terminal del DVR, un dispositivo informático de almacenamiento, donde queda grabado todo lo filmado por las cámaras.

Con el golpe certero, la banda inició la fuga. En ese instante, según la reconstrucción del caso, los efectivos en un móvil policial que recorría avenida Maipú observó al grupo de sospechosos, quienes huyeron despavoridos en sentido opuesto.

Al parecer la persecución ocurrió hacia calle Saavedra, Ex Vía y finalmente Juan José Paso.

En esta última arteria, uno de los ladrones arrojó al techo de una casa una bolsa roja cargada de fajos de dinero. No hubo detenidos.



AQUÍ SUCEDIÓ EL ROBO QUE DERIVÓ EN LA PERSECUCIÓN.

Pasaron algunos minutos hasta que la dueña de la vivienda, luego de escuchar ruidos extraños, salió a ver lo que pasó y encontró el bulto. Lo bajó de donde estaba, lo abrió y observó “mucho dinero”, en fajos.

La bolsa con su contenido le fue entregada a la patrulla con los cuatro efectivos policiales. Y aquí sucedió la primera irregularidad. “Debían hacer un acta de secuestro en el lugar, contabilizar cada uno de los billetes en presencia de algún testigo, aparte de la dueña de casa y hasta tomar fotografías”, indicó una alta autoridad de la institución. Nada de eso hicieron. En cambio, tomaron la bolsa y se alejaron en el patrullero.

Los efectivos apuntados son el oficial subayudante Miguel Alejandro P. y los suboficiales Ricardo Tomás M., Mario Alberto G. y Guillermo Javier V.

Pasó más de una hora, se supo luego, y los policías volvieron a la casa de la mujer para que firmara el acta de secuestro en la que figuraba “la suma de 16.280 pesos como la recuperada”. Lejos de acceder, la vecina indicó que no lo haría, porque ella estaba segura de que el monto que se encontraba adentro de la bolsa era varias veces superior.

Lo sucedido llegó a manos de la Justicia. Y ante las intimidaciones que la testigo habría recibido, las autoridades dispusieron de una custodia de su domicilio.

La causa está en plena etapa de investigación. Pero de hallarse todos los elementos probatorios necesarios, el grupo de policías podría afrontar distintas causas agravadas por su investidura, tales como el de “hurto y peculado”, además del incumplimiento de los deberes de funcionario público.