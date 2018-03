Acuerdo Salarial y normal inicio del ciclo lectivo en Corrientes

Domingo, 04 de marzo de 2018



El Gobierno Provincial y cinco de los seis los gremios llegaron a un acuerdo, al suscribir un acta en el que se instituyó la propuesta de mejora salarial formulada por la Provincia.



La oferta aceptada consistió en un blanqueo al sueldo básico en tres tramos, que elevará el mismo en más 950 pesos en tres tramos, con lo cual, culminada la recomposición, el salario inicial estará en el orden de los 16.500 pesos. También se elevará el porcentaje del fondo compensador. De esta manera, la Provincia destinará 800 millones de pesos de inversión anual a los salarios docentes. Así se puso fin a un ciclo de reuniones, llevadas adelante por el subsecretario de Hacienda de la Provincia Marcelo Rivas Piasentini y funcionarios de la cartera educativa con los representantes del sector docente. El acuerdo permite que el lunes en un acto en la localidad de Bella Vista, con la presencia del presidente de la Nación y el Gobernador de la provincia, se ponga en marcha con normalidad el ciclo lectivo 2018. La ministra de Educación Susana Benítez expresó su satisfacción y manifestó: “con la firma de esta acta con los cinco gremios presentes, podemos decir que el derecho a la Educación de Correntinos está garantizado”.



Como estaba previsto, por la tarde se reanudó el cuarto intermedio entre los representantes del Gobierno y los gremios docentes, en la Sala de Situación del Ministerio de Educación, en el marco de la mesa de diálogo, oportunidad en que la dirigencia sindical que representa al sector laboral, debía responder a la propuesta formulada por el Ejecutivo Provincial.



Lo hizo de manera positiva tras largos minutos de deliberaciones entre las partes, en las que volvieron a generar algunas correcciones respecto de la propuesta de la mañana, por lo que se consumó un acuerdo que dejó satisfechos, a casi a la totalidad de los gremios docentes y especialmente al Gobierno de la Provincia, que una vez más podrá poner en marcha con normalidad el ciclo lectivo.



Esta vez con un acto de características especiales en la localidad de Bella Vista, dado que la puesta en marcha de las clases del año 2018, contará con la presencia del presidente de la Nación y el gobernador Gustavo Valdés.



Asistieron al encuentro de la tarde el subsecretario del ministerio de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini, el subsecretario de Gestión Administrativa de la cartera educativa, Mauro Rinaldi y el tesorero General de la Provincia, Jorge Gazzo, al igual que representantes de los seis sindicatos: Suteco, Acdp, UDA, Amet, MUD y Sadop, cabe destacar que el Suteco no suscribió el acta, informando que se adhiere al paro nacional de la semana venidera.



RIVAS PIASENTINI



El funcionario de la cartera de Hacienda, tras el acuerdo expresó, ya habíamos expresado que en la propuesta final: “reforzamos dos conceptos muy claros sobre los cuales ya veníamos trabajando, que es una mejora en el salario básico del sector docente que va a redundar en la cuestión piramidal y sobre todo a aquellos docentes que tienen antigüedad, y por otro lado un fondo compensador provincial que tiene que ver con el salario inicial que buscamos mejorarlo”.



Y reiteró que los porcentajes no son estrictos en el sistema de liquidación de haberes del sector docente, ya que “existen cifras que impactan directamente en el salario básico y ello mejora la posición de los docentes que tienen más de cinco años de antigüedad y en el caso del fondo compensador abarca a la totalidad de los docentes, que es un reflejo de lo que se denomina cargo testigo”.



“Hemos generado una mejora concreta del salario inicial, cargo testigo, sin antigüedad ni salario familiar, a la vez que también estamos trabajando en otras recuperaciones, como puede ser el caso del plus o el caso de asignaciones. Al básico se han agregado conceptos remunerativos por 300 pesos, incorporando a la proposición inicial de 650 pesos más, totalizando 950 pesos; lo que mejoraría el escalafón sobre todo de aquellos docentes que tienen más antigüedad. Concretamente, a partir de 5 años en adelante empezaría a ver un reflejo en sus bolsillos”, precisó.



Rivas Piasentini insistió que con esta propuesta “vamos a mejorar sustancialmente la inversión anual al sector que será del orden de los 800 millones de pesos anuales”.



Y puso de relieve que actualmente, el salario inicial de bolsillo de un docente correntino está en el orden de los 14.400 pesos y con la recomposición propuesta en tres tramos, “vamos a llegar al final de la misma con un sueldo inicial de aproximadamente 16.500 pesos”.



El contador Piasentini volvió a precisar que las mejoras se concretarán en tres etapas y tiene que ver con la previsibilidad de los recursos, “no nos olvidemos que el presupuesto se va ejecutando durante el transcurso del año, por lo tanto necesariamente tenemos que plantear por etapa porque es la única posibilidad cierta y concreta para mantener los salarios al día, en tiempo y forma”.



Finalmente, consignó que se hizo una corrección del fondo compensador que se liquidará también en tres tramos, marzo 300 pesos, julio 350 y octubre 350, por lo que en conjunto se concedió un incremento de 1.000 pesos en este rubro, beneficio que abarca a la totalidad de los docentes independientemente de la antigüedad y se liquida en función a un concepto que es similar al fondo nacional de incentivo docente. Esto es hasta dos cargos; es decir aquellos docentes con dos cargos cobran doble esta asignación.



La recomposición del básico docente arrancará con 350 en marzo, seguirá en julio con 300 pesos y culminará en octubre con 300 pesos, lo que hace la mejora total de 950 pesos, acordada.



En la ocasión se dejó en claro que los docentes también se beneficiarán con otros ítems igual que el resto de la administración pública, tal como el Plus que se abona mensualmente cuyo incremento se va a dar a conocer la semana venidera con las medidas que recibirán el resto de los estatales.



Rivas a la vez que dejó entrever la satisfacción del Ejecutivo en general por este acuerdo, al que se llega tras largos encuentros con los gremios en el marco de la Mesa de Diálogo, “para nosotros es muy importante acordar con el sector Docente, brindar las respuestas que los trabajadores demandan, y generar a la comunidad la seguridad de que las clases se van a iniciar de manera normal en toda la Provincia, y sobre todo bajo el parámetro de la responsabilidad, lo que hace que los acuerdos tengan un valor superlativo, porque se van a cumplir dentro del marco de las previsibilidades presupuestarias, lo que deja en claro la seriedad con la que venimos trabajando con los fondos públicos”.







Ministra de Educación



La ministra de Educación de la provincia, licenciada Susana Mariel Benítez y el subsecretario de Hacienda, contador Marcelo Rivas Piasentini representado al gobierno provincial suscribió el Acta Acuerdo con el arco sindical que “garantiza el acceso a la Educación a todos los correntinos para que el día 05 de Marzo los niños y jóvenes correntinos comiencen las clases”.



La ministra agradeció a los gremialistas que representan a la docencia correntina y entre todos juntos podemos garantizar la educación y para ello estamos firmando el acuerdo que comprende el aspecto salarial que en un principio tuvo una propuesta desde el gobierno y el arco sindical efectuó una contrapropuesta que fue evaluada por el gobierno y acordada en esta noche”.