El gobernador Valdés inauguró la cosecha de arroz y convocó al sector a trabajar juntos por la provincia

Sábado, 03 de marzo de 2018

El gobernador Gustavo Valdés encabezó la Apertura Oficial de la Cosecha de Arroz 2018 de la provincia de Corrientes, mediante un acto desarrollado en la localidad de Paso de los Libres. Allí convocó al sector a “trabajar juntos por una mejor provincia”, destacando políticas provinciales y nacionales que mejoran la competitividad, en cuanto a transporte, energía e impuestos.





Organizado por la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz (ACPA) se realizó este viernes la Apertura Oficial de la Cosecha de Arroz 2018 de la provincia de Corrientes. Para la ocasión la entidad organizó conferencias con especialistas en la sede local de la Sociedad Rural, sobre la Ruta Nacional 117, cerca del ingreso a la ciudad. El cierre de las mismas fue al mediodía con la presencia del mandatario provincial, el director de Agricultura de la Nación, Ignacio Garciarena, el presidente de ACPA, Pedro Tomasella y el intendente local, Martín Ascuá.







Ante un auditorio compuesto por productores, representantes industriales de la cadena de producción, estudiantes, docentes y técnicos, Valdés afirmó en la oportunidad que “en estos cuatro años tenemos mucho por conversar y trabajar, tenemos las puertas abiertas del Gobierno para trabajar juntos por una mejor provincia, por eso estamos aquí, cuenten con nosotros que los vamos a seguir apoyando”. Y aseguró que “desde el Estado impulsamos una política de acompañamiento a pequeños productores y con el Gobierno nacional estamos haciendo un gran esfuerzo”.







Luego, el Gobernador manifestó sentirse “orgulloso de todos los que plantan arroz en Corrientes”, considerando que “somos la provincia que más planta en el país y por eso los quiero felicitar”. Seguidamente expresó que “vine con muchas ganas de seguir empujando este logro, sembramos el 48 por ciento del arroz argentino y exportamos el 80 por ciento de nuestra producción”.







No obstante, reconoció que “cosechamos 95 mil hectáreas y hace poco estuve en Porto Alegre, viendo que en Brasil llegan al millón de hectáreas, pero nosotros tenemos superficie para sembrar dos millones de hactáreas, así que tenemos mucho por seguir creciendo”.







Y entendió que “el principal problema del arroz pasa por la logística, lo que se produce en el norte no tiene el mismo precio que el del sur por la distancia con los mercados y lo que tenemos que hacer es igualar para tener una mayor competitividad”.







En este sentido, destacó que “por eso ahora con el Gobierno nacional estamos haciendo un puerto de Itá Ibaté, algo que no se hacía hace 30 años en todo el país, y lo vamos a hacer para que pueda ser aprovechado por el sector arrocero”.







Asimismo, Valdés remarcó que “cuando recién asumía Ricardo Colombi (como gobernador en 2001) la problemática era que no había electricidad para poder bombear agua a las arroceras y eso dificultaba más la competitividad”, asegurando que ello es “algo que ya lo superamos en gran medida”.







En tanto, en materia impositiva, sostuvo que “Corrientes tiene una política de no ahogar al sector, tenemos los impuestos rurales más bajos de toda la región, porque tenemos que hacer que nuestra producción sea competitiva”. Asegurando que “vamos a mantener esa política”.







En este contexto, destacó el Fondo de Desarrollo Rural (FDR), señalando que “los impuestos que se pagan en el campo, vuelven al campo”. Y recordó lo que anunció en la jornada anterior, durante su mensaje a la Asamblea Legislativa: “Con el FDR vamos a hacer 4 mil kilómetros de ripio y así vamos a llegar al 60 por ciento de caminos rurales enripiados en toda la provincia”.







“Esto tiene que ver con una concepción desarrollista, porque nosotros venimos a apoyar a aquellos que invierten”, sostuvo Valdés para luego convocar a los productores a “seguir trabajando con fuerza y compromiso”.







Por otra parte, también destacó la política de transporte del Gobierno nacional con respecto a la autorización de “bitrenes” para reducir costos y mencionó al “ferrocarril y otros puertos” como medidas para mejorar la competitividad en la provincia.







“Yo creo en Corrientes, por eso en cada producto que se produce en nuestra provincia queremos que le pongan el logo de producto “Hecho en Corrientes”, porque tenemos que tomar conciencia de que consumir lo que producimos nos hace cada vez más fuertes”, dijo Valdés sobre el final de sus palabras, concluyendo que “tenemos que hacer un enorme esfuerzo para que Corrientes salga adelante, pero lo tenemos que hacer juntos, por eso hoy estamos acá acompañándolos nuevamente”.







Acto de Apertura







Antes de que las autoridades tomen la palabra, la ingeniera agrónoma de la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA) de la Universidad Nacional de Nordeste (UNNE), María Antonia Marassi, presentó un aplicativo móvil para identificar plagas, enfermedades y malezas. A la misma le siguió la exposición del ingeniero agrónomo Fabián Franzese, que habló sobre los Mercados y Perspectivas Comerciales para la campaña arrocera 2018, ya con la presencia del gobernador Gustavo Valdés en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la Sociedad Rural de Paso de los Libres, donde se llevaba adelante la mencionada jornada.







Para iniciar el acto oficial de Apertura, se invitó a ocupar el estrado a Vadés, Garciarena, Tomasella y Ascuá. También estuvieron en primera fila los ministros de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres; y de Seguridad, Juan José López Desimoni; el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani; el secretario de Producción, Manuel García Olano; el subsecretario general de la Gobernación, Eduardo Pardo; los diputados provinciales Eduardo Vischi; el senador provincial Noel Breard; y los intendentes de Mercedes, Elvira Sánchez y de Parada Pucheta, Elvio Ozuna.







En un salón colmado de productores arroceros, empresarios, docentes y alumnos de la FCA de la UNNE, el primero en tomar la palabra fue Tomasella quien propuso a la Provincia y la Nación interactuar en conjunto para “solucionar rápidamente las problemáticas del sector y poder posicionarnos en un mejor lugar”. En ese contexto aseguró que en lo más urgente que se debería avanzar es en “la infraestructura y el transporte, llámese el puerto, los caminos, y vías férreas para llegar al centro de la Provincia y poder sacar la producción a un menor costo”.







Por su parte, el director de Agricultura de la Nación, Ignacio Garciarena, contó que desde el Ministerio de Agroindustria, a la cual pertenece el área que encabeza, que “estamos trabajando fuertemente buscando la competitividad en esta cadena tan importante”. Al respecto dijo que se están realizando mesas de competitividades de distintas cadenas, entre las cuales “la arrocera fue priorizada y estamos avanzando en varios temas en un trabajo conjunto tanto con la Asociación Correntina, la de Entre Ríos, como de otras provincias” en cuestiones tales como la energía eléctrica, los transportes, entre otros.







También el Jefe comunal de Paso de los Libres expresó unas palabras y celebró este tipo de eventos, ya que “sabemos la importancia fundamental que tiene el sector privado para nuestra economía provincial, sabemos el potencial que tenemos y en ese sentido es que vamos a trabajar seguramente desde el Estado”. Ascua explicó así que “entendemos al Estado como una herramienta posibilitadora de derechos, y es así que vamos a trabajar en la energía, caminos, infraestructura, para hacernos competitivos”, llamando “a unir los esfuerzos para que los sector productivos puedan darnos la mano de obra que necesitamos para combatir el flagelo del desempleo y de tantas cosas que necesitamos para sacar adelante esta Provincia entre todos”.







Cosecha en arrocera Quiyatí







Una vez finalizado el Acto de apertura se realizó un almuerzo en una de las carpas instaladas en el predio de las Sociedad Rural, para luego salir a recorrer una de las arroceras más importantes de la zona. Fue así que pasada las 15 el gobernador Valdés junto a la Comitiva que lo acompañaba, se trasladaron hacia la arrocera Quiyatí, en la Estancia Puesto del Medio, ubicada en el kilómetro 196 de la Ruta Nacional Nº 123. Allí el Mandatario observó el trabajo que se estaba llevando adelante y subió a una de las máquinas mientras cosechaba, para luego visitar la estación de bombeo de la arrocera, concluyendo así su jornada en Paso de los Libres.