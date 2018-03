Escuelas públicas comenzaron la reinscripción de alumnos

Viernes, 02 de marzo de 2018

Los tutores se acercan a las instituciones para completar los requisitos. En la previa de la reanudación del ciclo lectivo, época dialogó con las rectoras de dos de los establecimientos estatales más importantes de la ciudad.







A días del 5 de marzo, diferentes escuelas públicas de la ciudad dieron inicio a la reinscripción de los alumnos para el arranque un nuevo ciclo lectivo. Muchos tutores se acercaron, con los papeles correspondientes, a las diferentes instituciones para poder completar los requisitos que permitan a sus tutelados continuar asistiendo a las entidades escolares. Para hablar del estado de alguno de los establecimientos, época dialogó con Gladis Esperanza de Castillo, rectora de la Escuela Normal “Doctor Juan Gregorio Pujol”, quién afirmó que tienen todo preparado para el arranque de la próxima semana: “Acondicionamos los salones, limpiando, lustrando y dejando todo listo para el inicio de las clases. Esperamos que sea de la mejor manera posible y que los chicos tengan salones limpios. Los baños están en condiciones porque, sobre fin de año, la empresa que estuvo en la escuela terminó todos los arreglos de los baños de planta alta y baja”.

En referencia a las inscripciones, que comenzaron ayer y seguirán hasta el 3 de marzo, informó: “Tenemos exceso de matrícula y vamos estar acondicionando de acuerdo con lo que se va a poder ofrecer al alumno. Hay que ver los cupos por curso y división. Además, debemos tener en cuenta el espacio físico en el que van a estar funcionado esos cursos, para que no haya un exceso de alumnos”.

Acerca de las tareas de desmalezamiento y fumigación, Esperanza de Castillo explicó que ya fueron realizadas: “De una primera parte se hizo cargo la escuela, afrontándolo a través de la cooperadora y después se sumó la empresa de limpieza que también se encarga de cuidar los jardines y cortar el pasto”. En cuanto a los requisitos para anotarse del 1 al 3, especificó que es para los alumnos que ya forman parte de la escuela: “Se inscribe con la libreta del año que acaban de finalizar, con las materias aprobadas o en algunos casos, con dos previas como establece la norma”. Con respecto al pago del monto de cooperada, señaló: “Nosotros hacemos siempre pedidos a modo de colaboración. No es una situación excluyente, a aquel tutor que quiera contribuir se le da la posibilidad de realizar un aporte anual para nivel secundario de $500. Lo pueden pagar como ellos consideren que está dentro de sus posibilidades”.

Otra de las autoridades consultadas fue Cinthia Seifert, rectora del Colegio Secundario “Hipólito Yrigoyen”, quién también dio un panorama de la institución a pocos días de la reanudación de actividades.



Sobre las condiciones edilicias, explicó que “el personal de la empresa Nexo, avanzó con limpiezas profundas por todo el edificio, también ingresó para llevar a cabo la fumigación que envía el Ministerio. Se realizó el corte de pasto en los distintos sectores y ahora la escuela está avanzando con el período de exámenes e iniciando las inscripciones”.

En cuanto a las vacantes, “para primer año estuvimos recibiendo los últimos alumnos que nos enviaban de la junta de reubicación. Los recepcionamos y ya están comenzando las clases el 5 de marzo, en el caso de primer año. En el caso de segundo a sexto año, se va avanzando con la inscripción; por el momento se ubican todos los alumnos. Se está trabajando con los repitentes y recibiendo los pedidos de vacantes para esos casos”. Con respecto a éste último tema, explicó que en relación al porcentaje de repitentes, todavía no tienen los datos finales “porque están terminando los exámenes. Eso se puede relevar cuando cierran los turnos de febrero. A partir de allí podemos tener un informe de los alumnos que han promovido y los que no”. En referencia a la comunicación con los padres, para hacerles llegar la información sobre las inscripciones, la rectora añadió: “El tutor está informado constantemente. Hay una comunicación a través de la cartelería, los transparentes y los pizarrones. A eso también le sumamos las redes sociales para dar a conocer los requisitos. Hay fichas de inscripción, una carpeta que el tutor compra y después las copias de los boletines y el DNI”.



Por su parte, al ser consultada sobre el pago del monto de cooperadora de manera anual, resaltó que se trata de una colaboración: “Así está planteada, el tutor colabora con lo que dispone del total que son $500. Siempre en el marco de la disponibilidad de cada familia, quién manifiesta que no puede, no hay inconvenientes. Por lo general los tutores expresan cuando pueden hacerlo, cuándo y cómo pueden colaborar a lo largo del año”.

Al mismo tiempo, agregó que tienen pensado sumar beneficios para quienes paguen la totalidad del monto anual: “Por lo general se suelen instrumentar y de hecho los van a haber. Nosotros tenemos una asociación cooperadora que se acaba de constituir y se está organizando en sus líneas de acción. Está destinada al beneficio de los alumnos y la escuela. Ese es su sentido”.



Fechas a tener en cuenta

En el Colegio Secundario “Hipólito Yrigoyen” confirmaron, mediante la cartelería que figura en las paredes de la institución, que la inscripción de 2º a 6º año tendrá las siguientes fechas: La del turno mañana arrancó ayer, incluyendo a los alumnos de 2º (en sus divisiones 1, 2, 3, 4, 5, 6). Hoy es el día de los de tercero y sus divisiones (1, 2, 3, 4, 5 y 6).

Con respecto al turno tarde, también dio inicio el día de ayer, incluye a los de segundo (7, 8, 9, 10, 11) y tercero (7 y 8). Hoy es el turno de los de cuarto y sus divisiones (1, 2, 3, 6 y 7), y de los de quinto (1, 2, 3, 4, 5). El cinco de marzo les toca a los de sexto (1, 2, 3, 4 y 7). En continuidad, informaron que los alumnos de segundo año (9 ,10 y 11) promovidos a 3º año se inscribirán en este orden: segundo, los de la división 9 se inscriben en 3º, 7 y 8, turno tarde el 1/3, (según bacante disponible). Los de segundo año (10 y 11) se inscriben en 3º año turno tarde, durante el día de hoy (se asignará división según vacante disponible).

Los requisitos son: Ficha de inscripción y de aptitud física (se adquiere en cooperadora), Boletín de calificaciones, copia del mismo y DNI.



Con respecto al inicio de clases en la institución, confirmaron que será el lunes 5 de marzo para el primer grupo de alumnos de 1º y 4º año, y el martes 6 para los restantes.

Por su parte, desde las Autoridades del Departamento de Aplicación de la Escuela Normal “Dr. Juan Gregorio Pujol”, informaron a los padres y tutores los horarios de acceso al establecimiento en el caso de la primaria: En turno mañana, el ingreso es a las 7:30 (el portón de la calle Belgrano se abrirá a las 7:20 y cerrará a las 7:45). La hora de salida es las 12:05 (el portón se cerrará a las 12:20).