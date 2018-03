Rigen nuevos impuestos a las naftas, dicen que no afectaría en precios Viernes, 02 de marzo de 2018 Desde CECHA explicaron que el impacto en los surtidores debería ser neutro, tal como había prometido el Ministerio de Energía al presentar el proyecto. No obstante, el oscilante precio del dólar sí podría motivar cambios en las pizarras durante este mes.



La nueva estructura impositiva sobre los combustibles líquidos de Argentina entró en vigencia ayer, con la aplicación de un tributo fijo de actualización trimestral, atado a la evolución de la inflación. Además suma un gravamen vinculado a las emisiones de dióxido de carbono, el primero en su tipo vigente en la región.

Este esquema fiscal forma parte de la reforma tributaria que el Congreso nacional aprobó en los últimos días de diciembre y que en el caso de los combustibles busca simplificar los tributos y al mismo tiempo desvincularlos de las variaciones de precio, en un intento para morigerar posibles escaladas de precios.

“Desde Nación, en una reunión que tuvimos el 15 de febrero con funcionarios de Hacienda, nos aclararon que estos impuestos no impactarían en el precio final de las naftas”, aseveró a época el secretario de la Confederación de Entidades de Comercialización de Hidrocarburos y Afines (CECHA), Oscar Díaz.

De acuerdo con las cifras de CECHA, por la reforma impositiva contemplada en la Ley 27.430 se aplicará por litro de nafta un valor fijo de 6,726 pesos por el nuevo impuesto interno a los combustibles y otros 0,412 pesos por el gravamen vinculado a las emisiones de dióxido de carbono, es decir un total de 7,138 pesos.

En tanto, por cada litro de gasoil, los gravámenes fijos que comenzaron a aplicarse son de 4,148 y 0,473 pesos, totalizando 4,621 pesos.

Como las naftas tienen un componente de 12% de etanol y el gasoil un 10% de biocombustible, productos que están libres de tributo, los nuevos gravámenes impositivos se aplican sobre el 88% y 90% restante, con lo cual los montos de impuesto bajan a 6,281 y 4,159 pesos respectivamente.



¿Nuevo retoque?

Díaz manifestó que si bien no habría aumentos por estos nuevos gravámenes, no descarta que -con el comportamiento oscilatorio demostrado por el dólar en el último mes- las petroleras decidan dar un retoque a los surtidores.

“En concreto no hay previsto ningún alza, pero con el mercado liberado y al ser la moneda estadounidense el tipo de cambio del crudo, las petroleras pueden basarse en esos movimientos de cotización para aplicar un incremento”, aventuró el empresario chaqueño.