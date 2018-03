Destacan el perfil desarrollista de Gustavo Valdés

Viernes, 02 de marzo de 2018

Funcionarios provinciales, municipales y nacionales participaron de la Asamblea Legislativa y escucharon el mensaje del Gobernador Gustavo Valdés. De él destacaron el perfil desarrollista





El Vice intendente de la capital, Emilio Lanari destacó: “Educación, salud, empleo. Lo más importante del discurso fue la ratificación de la caja Previsional quedará en manos de la provincia. La confirmación de la política salarial, el turismo como impulsor del trabajo, la modernización del estado para llegar a todos y sobre todo la producción maderera y un tema que creo que es muy importante es dotar a toda la producción primaria de un valor agregado que lo haga más competitivo y más atractivo y que genere mejores ingresos para la provincia. La ratificación de la ley forestal para seguir ampliando el número de áreas de sembrada para que el día de mañana sean forestales y sobre todo a no tenerle miedo a las nuevas inversiones del área forestal ya sea a las casas de maderas un porcentaje de la construcción obligatoriamente de madera y también de la posibilidad de una pastera en Corrientes”.







El Ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres dijo que “Subirnos y mantenernos en el tren”. “Es un mensaje bravo, bravo en el sentido del contenido, del alcance, del compromiso de convocar a todos. Es bastante ambicioso pero cuando uno mira hacia atrás con tantas divisiones que teníamos en el pasado, es una convocatoria seria para enfrentar los desafíos y una revalorización fuerte de lo hecho y de lo que tenemos y del potencial que tenemos esto es central porque a veces nos desgastamos y pasa en el área que está a mi cargo de que nada se puede hacer sin recursos parece ser que fuera así, que sin recursos estuviéramos inmovilizados y no es así, con la imaginación, con la innovación, con el trabajo en conjunto es todo más fácil y después los recursos aparecen, seguro que aparecen porque este es el diseño de la nueva política, este es el diseño del desafío que se viene. El mundo está integrado como decía en su discurso el gobernador y nosotros tenemos que ir cómodos en ese tren, no se trata de agarrar o no el tren, ya estamos subidos arriba del tren, así que tenemos que emprender la tarea de la innovación y con un criterio me parece muy importante en cuanto a lo abarcativo de lo que es. Discurso muy detallado, conceptual también pero muy detallado con cuestiones que involucran un compromiso muy fuerte al gabinete principalmente, es una hoja de ruta muy certera pero de mucho compromiso”.







Juan Carlos Álvarez (Secretario General de la Gobernación)



Trabajar Juntos



“Sobre todo lo que tenemos que recalcar es que necesitamos a todo el pueblo correntino, unidos y juntos. Obviamente debemos contar con el común sector privado, público y el poder judicial, legislativo, en una misma filosofía de trabajo”.



“No negamos nada de lo que es la realidad de nuestra provincia, por suerte en estos tiempos difíciles tenemos una provincia equilibrada y eso es lo que vamos a respetar porque es nuestra prioridad para quienes formamos parte del gabinete del Gobernador. En la gestión, el ordenamiento y el financiamiento y dando garantía a todos los correntinos que vamos a vivir en una provincia mejor”.