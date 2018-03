Pensó que habían entrado a robar a su casa y mató a su hermana

Viernes, 02 de marzo de 2018

Ocurrió en Chacabuco. Un joven de 19 años confundió a la menor con un ladrón y le disparó con una escopeta





La localidad bonaerense de Chacabuco no sale de su consternación. Brian Torres, un joven de 19 años, escuchó ruidos en su casa, fue por una escopeta y disparó sin saber que lo hacía contra su media hermana, Esmeralda Berquero, de 9 años.



El hecho ocurrió este miércoles en una vivienda situada en la calle Laprida 21 de la localidad bonaerense de Chacabuco, ubicada a unos 215 kilómetros de la Capital Federal. Al momento del hecho, Hernán Berquero, papá de Esmeralda y padrastro de Brian, no se encontraba en la casa porque había viajado a Buenos Aires para realizar una capacitación.



Según relató Hernán este jueves a un canal de noticias nacional, a horas de la tragedia y tras el velorio de la niña, el joven de 19 años "no sabía usar el arma", pero sí sabía dónde estaba. Además dejó saber que había existido un episodio de inseguridad anterior que había vivido la familia, en el que exhibiendo esa misma escopeta y un rifle de aire comprimido, habían logrado en aquel momento ahuyentar a los ladrones.





Pero en esta oportunidad solo se encontraba el joven en la vivienda junto a su mamá y su hermana. Fue al escuchar ruidos en el techo que decidió tomar la escopeta y, creyendo que ingresaban delincuentes al domicilio, terminó efectuando el disparo que impactó en el rostro de la menor de 9 años, que según precisaron las fuentes, murió casi en el acto.





"Esto ocurrió a plena luz del día, a las 9 de la mañana, en el centro prácticamente, no es normal", destacó Berquero, al que le avisaron telefónicamente lo que había ocurrido. "Hay una persona que saltó por arriba del techo, declaró una persona que lo vio y una cámara en la esquina habría captado al delincuente escapando en una moto", detalló luego, haciendo referencia a lo que motivó la actitud del joven de 19 años.



Tras lo ocurrido arribó al lugar personal de la comisaría local luego de que la madre, que estaba en el inmueble, llamara a la línea de emergencias 911. Los efectivos aprehendieron al joven y realizaron los peritajes correspondientes para determinar la mecánica de la muerte.



El hecho es investigado por el fiscal Daniel Nicolai, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 11 descentralizada en Chacabuco, Departamento Judicial Junín.



Las fuentes agregaron que el funcionario tomó declaración testimonial a los testigos y dispuso liberar al hermano de la víctima, quien quedó imputado por el delito de "homicidio culposo".