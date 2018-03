Ofrecen recompensa de 500 mil pesos para dar con el autor de un femicidio

Jueves, 01 de marzo de 2018

La suma se otorgará a quien suministre información sobre el asesinato de una joven ocurrido en 2016





El cuerpo de Jessica Paola Do Santos fue encontrado a fines de 2016 en Paraná, provincia de Entre Ríos, y actualmente no hay sospechosos por el femicidio.



La policía había hallado el cadáver desmembrado en una zona cercana al Parque Nuevo Humberto Varisco.



Do Santos tenía 36 años y era oriunda de la localidad bonaerense de Chivilcoy, pero estaba viviendo en la capital entrerriana, según informaron en su momento los medios locales.



La incógnita sobre su muerte se mantiene hasta el día de hoy, por lo que el Ministerio de Seguridad dispuso ofrecer una recompensa de 500 mil pesos a quien facilite "datos útiles que permitan dar con el autor y o autores del homicidio" de la mujer.





La resolución, publicada en el Boletín Oficial de este jueves con la firma de la ministra Patricia Bullrich, agrega: "Las personas que quieran suministrar datos, deberán comunicarse telefónicamente con el programa nacional de coordinación para la búsqueda de personas ordenada por la Justicia al número 0800-555-5065 o al número corto 134″.