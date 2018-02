El Gobierno aceptó evaluar la contrapropuesta de los gremios docentes

Martes, 27 de febrero de 2018

Se desarrolló en la sede de la cartera educativa una nueva reunión a fin de acercar las partes en torno a la mejora salarial para el sector docente. Los representantes gremiales efectuaron una contraoferta y la Provincia se comprometió a evaluarla.





Cuarto intermedio hasta el viernes. Existe optimismo en el normal comienzo del ciclo lectivo.



En la sala de Situación del Ministerio de Educación se concretó este martes la tercera reunión de la mesa de diálogo con los gremios docentes, quienes presentaron una contrapropuesta a la oferta efectuada anteriormente. La Provincia evaluará en estos días la misma y se fijó un cuarto intermedio hasta el viernes próximo en que las partes volverán a converger con el objetivo de alcanzar un acuerdo.



El encuentro contó con la presencia del subsecretario de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piassentini, el subsecretario de Gestión Administrativa de la cartera educativa, Mauro Rinaldi y el tesorero General de la Provincia, Jorge Gazzo, junto a representantes de los seis sindicatos Suteco, Acdp, UDA, Amet, MUD y Sadop.



Culminada la reunión, el subsecretario de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piassentini, informó que los referentes del arco gremial docente plantearon una “mejora respecto a la oferta que hemos planteado inicialmente, lo cual va a ser objeto de análisis en los días subsiguientes y dentro de los límites presupuestarios con que cuenta la Provincia, que están claramente establecidos en la Ley de Presupuestos 2018 y buscaremos los mecanismos para llegar a una mejora”.



El funcionario dejó en claro que las cuestiones presupuestarias” nos van a ir marcando el camino y en esta mesa, además de lo salarial se han planteado otras cuestiones que tienen que ver con el sistema educativo, para lo cual la ministra de Educación va tomando contacto de todo ello”.



Luego, calificó como importante la “postura dialoguista de ambas partes, fundamental para poder arribar a una mejora salarial para este sector en principio” y resaltó que “también estamos trabajando para una recomposición con el resto de los sectores de la administración pública, que como es habitual se empieza a dar a partir del mes de marzo”.



Para Rivas Piassentini se han “planteado varias pruebas alternativas, por lo cual no existe un cálculo único a la hora de una mejora salarial” y explicó que la Provincia “sigue los lineamientos establecidos por el gobierno nacional el año anterior, que fija que el salario docente debe estar 20% por arriba del salario mínimo vital y móvil, que actualmente arrojaría un salario de $ 11.600”.



A la vez que remarcó que en Corrientes “estamos por encima de los $ 14.000, hablando siempre de maestros de grado, es decir de alguien que recién empieza a trabajar en el sector, por lo tanto entendemos que estamos sobre cumpliendo dicha pauta”.



Asimismo, comentó que como parte de las negociaciones, la “mesa sindical puso un nuevo elemento que es la canasta básica y podemos discutir respecto a ese número, pero no es un elemento de discusión que se haya establecido años anteriores”.



A lo que agregó: “Se trata de un concepto nuevo y vamos a trabajar para mejorar la propuesta de la reunión anterior. La contrapropuesta es parte de un mecanismo de negociación y quedamos en pasar a un cuarto intermedio hasta el día viernes”.



“Nosotros no íbamos a mejorar respecto de una posición ya vertida” dijo y advirtió que “hoy se abre un mecanismo que incluso el mismo arco sindical lo plantea con un mix dentro de la reparación salarial que vamos a evaluar. Obviamente, cada corrección tiene un costo absolutamente disímil, estamos planteando costos de carácter remunerativo y otros no remunerativos, por lo tanto los costos cambian muchísimo”.



Adelantó el contador Piassentini que el gobierno está trabajando para la recuperación de todos los sectores. “Si bien el de Educación es el más numeroso en cantidad de agentes, estamos trabajando en el resto de los sectores, Sanidad, Seguridad y demás. Queremos avanzar en todo lo que podamos en el tema salarial docente, mientras seguimos armando y diagramando el tema de la política salarial en general”.



El funcionario anticipó las expectativas de que se pueda resolver la cuestión. “Siempre estamos buscando la posibilidad del consenso y la verdad se ha venido trabajando en años anteriores en ese mismo sentido, así que entendemos que podemos llegar a una posición de acuerdo”.



El subsecretario confió que desde el punto gubernamental “garantizamos el inicio de las clases, lo ha manifestado la ministra de Educación en este mismo sentido; nosotros lo que intentamos es una reparación de una recuperación salarial, pero las clases están garantizadas y van a comenzar en forma normal”.



En cuanto a la contrapuesta del arco gremial que hoy se hizo llegar a la mesa, informó que será evaluada, “tenemos que ver realmente a los números planteados porque son números muy significativos respecto de la posición inicial del gobierno. Piden una recuperación del 25% más algunos aditamientos que realmente llegan a valores que debemos revisar los números porque algunos vamos a poder hacer frente y a otros no”.



Piassentini manifestó que les cabe “la responsabilidad de administración, por lo tanto ternemos leyes que cumplir, como el caso de la ley del presupuesto de la provincia y por otro lado queremos ser serios al momento de generar un contrapuesta o una posición en la que tenemos que garantizar la sustentabilidad del salario de Educación y de todo el sector público provincial en todos los aspectos”.



Para finalizar anticipó que van a seguir trabajando, con la idea de “mantener una mesa de diálogo abierta, que nos permita llegara a una conclusión positiva y favorable en este sentido”. Dijo que se plantea un mix, “por eso la complejidad de los cálculos, el sector educativo y lo que tiene que ver con la liquidación propiamente dicha es realmente compleja; con puntos básicos que a su vez son valorizados y hay un índice que tiene una determinada complejidad de cálculos, que en función a eso vemos después los cálculos presupuestarios dentro de un determinado límite y vamos a ser contestes. Hasta un punto en el que garanticemos la sustentabilidad del salario”.