Plan Hídrico: Capital desobstruyó ductos pluviales en cinco barrios

Martes, 27 de febrero de 2018

Estas tareas, que iniciaron a principios de mes, son realizadas por cuatro equipos que utilizan un robot para hacer el diagnóstico del estado de las tuberías. Dentro de las cañerías hallaron basura domiciliaria, botellas plásticas, animales muertos, escombros y tierra.





La Secretaría de Infraestructura de Capital informó que avanzan a ritmo sostenido los trabajos de diagnóstico, limpieza y desobstrucción de ductos pluviales, comprendidos en el marco de la primera etapa del Plan Hídrico de la Ciudad.

El titular de esa área, Durbal Olguín Olazarri, manifestó que “estamos culminando el primer mes de labores y hemos obtenido avances importantes en los puntos donde se solía acumular mucho líquido tras las lluvias. No obstante, está contemplado que este proceso nos demande un año de acciones intensas”.

El funcionario indicó que para desarrollar este trabajo hay cuatro equipos, integrados por ocho operarios cada uno, los cuales recorren la red de drenajes con la apoyatura de un robot que ingresa a las cañerías y filma el estado interno de los ductos mayores y ramales.



Después del diagnóstico se procede a la limpieza que es con agua a presión, luego se usa otra máquina para absorción. Cuando la oclusión no responde a los elementos mencionados, hay un equipo especial que ingresa para sacarlo manualmente o bien se emplean percutores para romper las formaciones que impiden la circulación del líquido.

Al ser consultado sobre cómo está la red de drenajes pluviales, Olguín Olazarri reflejó que “los ductos tienen entre 40 y 50 años, muchos de ellos con un nivel de obstrucción importante. Hemos encontrado mucha basura domiciliaria, botellas plásticas, animales muertos, escombros y tierra”.

“Ya estuvimos en las 300 Viviendas, por Gutenberg entre Río Negro y Ushuaia. Allí hemos encontrado raíces de un árbol que obstruía el 80% de la operatividad del ducto. Hubo que extraerlo y cambiar parte de la tubería”, especificó.

“También se accionó en Vélez Sarsfield e Yrigoyen (barrio Libertad), en Junín y Buenos Aires (barrio Cambá Cuá), se inspeccionó los ductos del arroyo Poncho Verde (zona Parque Mitre). También se recorrió el barrio 17 de agosto y ahora están los equipos en la avenida Frondizi (rumbo al Pirayuí)”, remarcó.

Según especificó el Secretario de Infraestructura, hasta el momento la zona que demandó más trabajo fue la del 17 de Agosto. “Allí encontramos que los tubos de 3,50 por 1,80 metros tenían una operatividad de apenas el 20%. Esto origina que obviamente los desagües estén colapsados y cualquier lluvia, por más mínima que sea, produzca el anegamiento de todo el sector‘”, graficó.

En ese segmento citadino, las tareas se iniciaron en avenida Trento y Nápoles, contando con la participación de un camión hidráulico, además de cinco vehículos de apoyo municipales, tres camiones con caja volcadora y dos camionetas, además de operarios que se encargan de retirar lo recolectado de la desobstrucción.

En cuanto a las bondades del sistema utilizado, Olguín manifestó que “el trabajo que se está realizando utiliza un sistema muy beneficioso porque no se toca el pavimento”.

“Todo lo que sea inspección de los ductos – enfatizó – se hace en forma robótica, y la limpieza también desde el interior. Si encontramos alguna imperfección o rotura de caños, se hace la reparación desde el interior”.



Recordó que la intervención se realiza sobre toda la red existente del barrio 17 de Agosto, que son ramales que descargan a la avenida Trento sobre dos secciones. Un canal a cielo abierto y un caño de 1.300 milímetros que conduce el agua de Norte a Sur hasta la calle San Francisco de Asís.

Cabe señalar que, paralelamente a los trabajos de limpieza y desobstrucción de ductos en el sector, la Municipalidad de Corrientes encara una readecuación pluvial.

Se cambiará la conducción de una superficie de 159 hectáreas conformada por los barrios 17 de Agosto, Ciudades Correntinas, Pirayuí, San Marcelo y Nuestra Señora de la Asunción, que va a empezar a aportar al pluvial Nº20 de avenida Trento, descomprimiendo de esta manera el sistema La Olla donde escurrían anteriormente.



Campaña de concientización

Olguín Olazarri anticipó a este medio que, en breve, iniciarán una campaña de difusión para evitar que arrojen residuos en la vía pública, especialmente cerca de las bocas de tormenta de las calles. “Esta propuesta es a futuro, pero queremos un cambio de actitud. No puede ser que se tomen a los sumideros o drenajes como puntos para arrojar desperdicios hogareños, restos de materiales de la construcción o cualquier otro tipo de basura”, sumó.

Finalmente, el funcionario pidió la colaboración de los vecinos para seguir optimizando la red de desagües. “Siempre hablamos con las familias de cada barrio al que vamos y obtenemos buenas respuestas”.





Segunda parte

Tassano recordó que el Plan Hídrico para la capital abarca dos planos: “Las grandes obras, que en poco tiempo vamos a ir licitando para comenzar, y esto que es la limpieza y desobstrucción, donde vamos a buen ritmo, por lo que creemos que va a haber un beneficio inmediato”.

“Si bien no se va a solucionar todo el problema, va a haber indudablemente un beneficio que lo evaluaremos finalmente con las próximas lluvias”, indicó.



Estación en el

parque Cambá Cuá



El intendente Eduardo Tassano y los ministros de Producción, Jorge Vara, y de Obras Públicas, Bernardo Rodríguez, estuvieron días atrás en el parque Cambá Cuá, donde se planifica la construcción de una estación de bombeo. Esa infraestructura será erigida para que mecánicamente se acelere el escurrimiento del agua que se acumula en ese “pulmón verde” cuando las precipitaciones son intensas.





“Los términos técnicos que se debaten respecto a la obra son el volumen de agua que se va a poder sacar y en cuánto tiempo se hará esa evacuación. El punto de más lenta evacuación que estamos previendo es de 18 horas. Si uno piensa que el parque suele estar más de diez días con agua cada vez que se inunda, ese término es muy bueno”, indicó el Jefe comunal.

“De todas maneras buscamos bajarlo más aún, aunque ahí ya entran en juego otras variables, como el costo de la bomba, la superficie que se va a construir”.

“Esto se enmarca dentro del Plan Hídrico de la Capital, que tiene cuatro obras fundamentales que vamos a hacer en los próximos años y se complementa con los trabajos que se harán en una zona muy importante, que es el ducto que irá por la traza de la Exvía”, narró Tassano.