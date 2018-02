Calu y su denuncia a Darthés: "Me angustió ir a la mediación" Martes, 27 de febrero de 2018 Instalada en Nueva York, la actriz habló sobre la acusación pública que hizo contra su ex compañero en la novela "Dulce amor": "Hay que tener mucha valentía para exponer la conducta inapropiada de un galán", dijo



Días después de que otra actriz saliera a denunciar por acoso a Juan Darthés (la tercera acusación que recibe el actor de Simona), Calu Rivero volvió a tomar la palabra para confesar cómo fue atravesar las repercusiones de "haber expuesto públicamente la conducta inapropiada" a su ex compañero de Dulce amor.



Lo hace desde la tapa de la revista ¡Hola!, bajo el título "Cuenta su verdad", y sin mencionar jamás a Darthés: los dos firmaron un pacto de confidencialidad por el cual ninguno puede mencionar al otro en los medios. "Me angustió ir a una medicación -dijo la actriz sobre aquel encuentro cara a cara frente a sus abogados-, pero al final, enfrentarlo fue y es una fuerza de empoderamiento absoluto".



Hablo para nadie que más pase por lo mismo que yo

Porque si bien no da su nombre y apellido, no queda duda posible que Rivero se refiere a Darthés, a quien define como "un galán, padre de familia y felizmente casado". Y en referencia a las críticas que ha recibido -por su denuncia tardía, por anunciarlo como anticipo de un libro autobiográfico, por esto y aquello-, advierte: "Hay que estar fuerte para lo que viene".





Además, la también DJ explicó por qué hizo público lo que habría sufrido en la filmación de las escenas de sexo de Dulce amor, en 2012 y 2013. "Hablo para nadie que más pase por lo mismo que yo", aclaró. No obstante, antes de los supuestos episodios de acoso de Darthés, sus colegas Ana Coacci (en Gasoleros, 1999) y Natalia Juncos (en Se dice amor, 2006) relataron situaciones similares que, aseguran, vivieron con el actor.





En las últimas horas la abogada de Darthés, Ana Rosenfeld, desistió de su defensa, dejando las denuncias en manos de su colega Fernando Burlando. "No no puedo opinar de algo que pasó hace muchos años, por eso como mujer en esas cuestiones di un paso al costado hasta que sea la justicia penal la que interrogue e investigue qué pasó", anunció la letrada.