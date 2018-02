San Lorenzo perdió en La Plata y no pudo acercarse al líder Boca Martes, 27 de febrero de 2018 Gimnasia ganó 1 a 0 con gol de Facundo Pereyra. De esta manera, el "Ciclón" continúa a doce puntos de la cima, pero con un encuentro pendiente ante Independiente



San Lorenzo no logró hacer nada de lo que tenía previsto y cayó ante Gimnasia y Esgrima por 1 a 0, y perdió terreno con respecto al líder Boca, en el partido que disputaron en La Plata, por la la décimoséptima fecha del torneo de la Superliga.





El "Lobo" se impuso con un gol de Facundo Pereyra, a los 10 minutos del segundo tiempo, y de esta manera el "Ciclón" perdió dos de los últimos cuatro partidos y continúa a doce puntos de Boca. San Lorenzo terminó con un hombre menos por la expulsión del defensor chileno Paulo Díaz, a los 38 de la segunda mitad.



Gimnasia arrancó aprovechando un error de San Lorenzo pero el remate de Niell se fue cerca del travesaño, cuando los hinchas "triperos" se relamían por el gol.



El equipo azulgrana se apoyó en lo que pudiera ofrecer Belluschi acompañado por Gudiño, aunque el juvenil Tomás Conechny intentó ingresar en ese circuito de juego. El "Lobo" buscó abrir el marcador, a los 18 cuando Pereyra envió un centro y Guanini cabeceó, pero el balón se fue cerca del poste derecho.



En la parte final de la etapa San Lorenzo tuvo dos claras ocasiones para ponerse adelante en el marcador, y a los 34 Blandi se la dio a Belluschi, y el balón pasó cerca del ángulo, y en el final Quignón se filtró en el área y cabeceó cerca del vertical izquierdo de Arias.



Gimnasia lo definió con un gol de otro partido.

En el complemento, el "Lobo" abrió la cuenta con una jugada de otro partido, cuando Alemán desbordó por la izquierda y el centro al corazón del área y Pereyra de arremetida venció a Navarro.





El "Ciclón" salió decidido a buscar el empate y a los 19 tuvo una clara ocasión cuando Blandi capturó el balón en el corazón del área, y el remate se fue cerca del poste derecho de Arias.



Gimnasia se refugió en su campo y en ese contexto buscó salir de contragolpe manejando los tiempos del partido, en especial con la experiencia de Alemán.





San Lorenzo fue en busca de un empate que nunca llegó, pero en esa búsqueda equivocó los caminos y chocó con un Gimnasia que se defendió bien y trató de no hacer más cosas que las necesarias, y todo se facilitó cuando el chileno Díaz fue expulsado y el "ciclón" terminó con un hombre menos.



Con información de agencia NA.



Estadio: Juan Carmelo Zerillo

Árbitro: Federico Beligoy

Televisación: Fox Sports Premium