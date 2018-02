Lohrman y Maidana se negaron a declarar ante el juez federal Soto Dávila Martes, 27 de febrero de 2018 Los líderes de la banda del secuestro de Christian Schaerer no quisieron ser indagados. El “Ruso” impugnó la extradición a la Argentina.



El lunes 12 será juzgado junto con otros reclusos por el delito cometido

en Portugal.



Rodolfo “Ruso” Lohrman y Horacio “Potrillo” Maidana, detenidos en una cárcel de Monsanto, Lisboa, se abstuvieron de declarar ayer ante el juez federal Carlos Soto Dávila, y el fiscal Flavio Ferrini, en el marco de la causa del secuestro y desaparición de Christian Schaerer ocurrida el 21 de septiembre de 2003 en la capital correntina.

Lohrman cumplió 53 años el 5 de febrero. Nació en Concordia, Entre Ríos. Lo festejó en la cárcel de Monsanto, Lisboa, junto a otros compañeros de celda. Lo detuvieron el 16 de noviembre de 2016 en Aveiro, una ciudad situada a más de 200 kilómetros al norte de Lisboa. Se hallaba con Horacio Maidana y otros tres maleantes más. Preparaban un asalto a un transporte de caudales.

Cuando fueron detenidos se identificaron con nombres falsos. Lohrman, como José Luis Guevera Martínez, y Horacio Maidana, como José Casanova.

Están acusados de robo, posesión ilegal de armas, declaraciones falsas, conducir sin autorización legal (no tenían carné de conducir), robo agravado, asociación ilícita, blanqueo de dinero y robo simple.

Lohrman, Maidana y Manuel García, que componían la banda se encuentran recluidos en la cárcel de Monsanto sin contacto entre ellos.

El Ruso, Maidana y Manuel García están presos en la cárcel de Monsanto. Jaime Jorge Maia Chastre Fuentes está en la cárcel Judios Valley (Alcoentre, Lisboa) y Cristiano Velasco Gómez, en otra prisión de la capital portuguesa.

El juicio a la banda está programado para el lunes 12 de marzo en el Tribunal de Loures, una localidad que forma parte del área metropolitana de Lisboa y que demanda desde la capital portuguesa entre 50 minutos a una hora de viaje.

Cabe recordar que López Guerrero, abogado de Lohrman, impugnó la extradición a la Argentina. Hizo una presentación ante el Tribunal de Apelaciones de Lisboa, que aún no resolvió.

Sin embargo aceptó su extradición a Bulgaria, pero en caso de recibir una condena en Portugal, deberá cumplirla y luego será llevado a Bulgaria.

En tanto, la extradición de Maidana a la Argentina está concedida, pero primero deberá cumplir la condena que el tribunal le imponga.

Maidana resultó con una herida en un brazo el pasado 21 de febrero cuando quiso trepar y cruzar un muro para poder escapar del lugar de detención.