El gobierno bonaerense convocó a los gremios para el miércoles

Lunes, 26 de febrero de 2018

La administración de María Eugenia Vidal intenta incluir presentismo en la discusión





El miércoles a las 12 será la tercera reunión paritaria en la Provincia. El gobierno bonaerense convocó a los gremios a discutir en el Ministerio de Economía, en La Plata.



En la última reunión, el gobierno de la Provincia mantuvo el incremento del 15% en tres tramos y sin cláusula gatillo que los gremios habían rechazado, pero agregó un plus por presentismo para 2018.



El nuevo esquema de presentismo premiaría hasta con $6.000 a los maestros que no falten a sus trabajos. A su vez, contempla ciertas excepciones para quienes se ausenten en casos de embarazo, accidente de trabajo, duelo, donación de órganos o violencia de género. También otorga $4.500 a quienes falten hasta cuatro veces por motivos no contemplados y $3.000 a quienes se ausenten hasta en ocho ocasiones.



Asimismo se anunció que el 2 de marzo se depositarán los $4.500 a los docentes que no hayan faltado durante 2017.





Como era de prever, los gremios docentes rechazaron la inclusión del presentismo como un ítem dentro del salario. Entienden que se "pone el salario por encima de la salud" del agente. De hecho, mañana en la antesala de la reunión paritaria, se juntarán las segundas líneas en una comisión técnica para debatir el presentismo.



En la Provincia, las clases deberían comenzar el lunes 5 de marzo. A solo una semana, las negociaciones parecen trabadas.