La Fiesta del carnaval generó gran movimiento turístico en la Provincia de Corrientes

Lunes, 26 de febrero de 2018

Fueron diez noches de corsos oficiales y tres de shows de comparsas en la ciudad de Corrientes, Capital Nacional del Carnaval. Al mismo tiempo, más de 30 localidades correntinas vivieron esta fiesta de una manera especial y cada una con su propio estilo.





No fue una edición más, puesto que las puertas de la Casa de Gobierno se abrieron para el lanzamiento oficial con la presencia del Gobernador Gustavo Valdés, el Intendente Municipal Eduardo Tassano, el Ministro de Turismo Cristian Piris y demás autoridades provinciales, municipales y dirigentes de comparsas. En tanto que para la noche inaugural en el corsódromo “Nolo Alías” se contó con la asistencia del Ministro de Turismo de la Nación Gustavo Santos.



Si bien las noches de corsos culminaron, con la victoria de Sapucay en categoría comparsas y Samba Total en agrupaciones musicales, aún resta la elección de embajadores que tendrá lugar este viernes 2 de marzo, en el salón Gran Paraná de Casino del Litoral.



Observatorio



Durante los meses de enero y febrero la provincia de Corrientes, en toda su extensión, vibró al ritmo de carnaval. Las distintas localidades, cada una con su particularidad y estilo, tuvieron sus noches de corsos oficiales generando un espectáculo colorido y multitudinario.



Las fiestas carnestolendas en Corrientes forman parte del calendario turístico provincial, pero también cientos de familias de la región y del país han incorporado estas fechas para venir a disfrutar de uno de los eventos más populares del país.



Feriado de carnaval



Los días lunes 12 y martes 13 de febrero, feriado nacional de carnaval, nuestra provincia contó con un alto porcentaje de ocupación hotelera que rondó el 100%. A nivel país el movimiento turístico fue excepcional, donde la región Litoral fue una de las más beneficiadas, a partir de la realización de los carnavales y de su trayectoria en esta materia.



En este marco, la provincia de Corrientes con más de 30 localidades disfrutando de las fiestas carnestolendas, se posicionó como uno de los destinos predilectos para turistas y visitantes. Además, el mismo fin de semana se desarrolló la 50° Fiesta Nacional del Auténtico Chamamé Tradicional en Mburucuyá, la Fiesta Nacional del Pacú en Esquina, la actuación en Capital de Marcos Antonio Solís, veinte embajadores disfrutando de los carnavales correntinos y la Travesía Náutica por el arroyo Isoró en Goya.



En tal sentido, desde el Observatorio Turístico del Ministerio de Turismo Provincial se pudo determinar que la ocupación en promedio en todo el territorio correntino rondó el 100%. Esto se vio reflejado en los municipios de Esquina, Bella Vista, Ituzaingó, Monte Caseros, Capital, Mburucuyá, San Cosme y Paso de la Patria; mientras que en Santo Tomé un 95%, en Goya se registró un 85% y en Colonia Carlos Pellegrini la ocupación fue menor, debido a que en esta fecha el visitante busca más destinos de playa.



Por su parte, el Ministerio de Turismo de la Nación informó que la cifra superó a todas las medidas desde 2011, año en que se implementó el feriado de carnaval. De esta forma, durante el fin de semana de carnavales el movimiento de turistas fue récord, con un impacto económico de alrededor de 5.900 millones de pesos.



De esta forma, el fin de semana largo de carnavales tuvo una importante actividad turística en todo el país, con un total de 2,19 millones de viajeros que visitaron diferentes destinos de Argentina, lo que representó un crecimiento del siete por ciento respecto al valor registrado el mismo período de 2017 y un récord histórico. El impacto económico que dejó asciende a casi $5.881 millones, un 31,8 por ciento más si se compara con el del año anterior.



Repercusiones



El ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, afirmó: “el turismo no para de crecer y hoy es uno de los principales motores de desarrollo de la economía. Cada fin de semana largo demuestra que esta industria no tiene techo, los argentinos tenemos un país que nos permite vivir del turismo a lo largo y lo ancho del territorio”.



En esta misma línea, el titular de la cartera turística correntina Cristian Piris señaló que la actividad turística es uno de los motores de desarrollo a nivel provincial, lo cual permite la generación de puestos de trabajo directo. “El fin de semana largo de carnaval la provincia estuvo colmada, teniendo en cuenta la diversidad de atractivos y eventos programados en toda nuestra geografía”, afirmó el funcionario.



Por otra parte y en relación a la presente edición de los carnavales de la ciudad de Corrientes, Marcelo Fígoli máximo referente Fénix empresa organizadora del evento, sostuvo que el balance es muy positivo, fundamentalmente por la organización dándole un salto de calidad a la fiesta, que no veníamos en ese rumbo, dimos vuelta e iniciamos el camino que creo que el año que viene vamos a poner a la fiesta en donde gustaría que esté. Es balance, muy positivo porque nos acompañó mucho más público, con un 40% más respecto al año pasado.



La participación del Gobierno provincial y del municipio de Capital, que han ayudado, aportado y trabajo fuertemente, al igual que las empresas privadas. “Abrir la Casa de Gobierno para la presentación del carnaval es un hecho histórico e inédito, que habla que el Gobernador Gustavo Valdés está pensando en el carnaval como política de Estado y eso es algo que reclamábamos todos”, afirmó Fígoli.



Nación, Provincia, Municipio, las empresas, las comparsas y agrupaciones, creo que entre todos juntos hemos hecho un trabajo muy interesante y si se continúa y se trabaja con más tiempo vamos a tener un gran éxito el año que viene.



Finalmente Marcelo Fígoli señaló que en marzo, en 15 o 20 días tendrá lugar la entrega de premios y allí se anunciará las fechas de los corsos oficiales para el año que viene, “que el público siga viendo que hay un crecimiento en beneficio del mismo público, del mismo artista, el comparsero que es la clave y es el alma del carnaval”, concluyó.