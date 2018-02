Independiente se recuperó y venció a Banfield

Lunes, 26 de febrero de 2018

Con un gol de Martín Benítez, el #Rojo" se impuso 1-0 ante el "Taladro". Los de Ariel Holan, que presentaron un equipo alternativo, debutarán el jueves en Venezuela por el Grupo G de la Copa Libertadores





Independiente superó a Banfield por la mínima y volvió a sonreír por la fecha 17 de la Superliga. El Rojo triunfó por 1-0 con gol de Martín Benítez y se metió en puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2019.



En el Libertadores de América, el local comenzó de mejor manera que su rival con la posesión de pelota a su favor y ataques verticales conducidos por Fernando Gaibor y Juan Manuel Martínez.



Precisamente el Burrito fue quien habilitó de forma categórica a Leandro Fernández pero el ex Godoy Cruz no pudo definir con precisión ante la salida del arquero Mauricio Arboleda.





El Taladro se vio afectado por el gran ritmo de juego que le proponía su rival. Sin embargo, consiguió generar algunas jugadas de peligro bajo los pies de Nicolás Bertolo y Pablo Mouche.



Una rápida recuperación del balón por parte del elenco de Avellaneda le permitió agarrar mal parado a su adversario y fue Benítez quien con un remate desde media distancia venció al arquero colombiano y convirtió el único tanto del encuentro.



El atacante fue quién erró el penal decisivo ante Gremio por lo que el tanto marcado significó una especia de revancha y consuelo para él. La hinchada así lo reconoció y ovacionó al misionero.



En el complemento, los dirigidos por Néstor Píccoli salieron decididos a buscar la igualdad y consiguieron acercarse en algunas oportunidades al arco defendido por Martín Campaña pero no pudo capitalizarlas.



Independiente pudo haber aumentado la ventaja en el resultado pero se encontró con un Arboleda muy lúcido que le tapó una remate a Alan Franco y otro al Burrito Martínez.



Sobre el final del encuentro, Eric Remedi sería amonestado por segunda vez tras una falta a Fernández y vio la tarjeta roja. Con un jugador más que su openente, los comandados por Ariel Holan se limitaron a cuidar la pelota y asegurar los tres puntos.



Con este resultado, Independiente consigue levantar un poco su autoestima luego de la derrota por penales ante Gremio por la Recopa Sudamericana. Este jueves tendrá su debut por Copa Libertadores ante Deportivo Lara de Venezuela por la primera fecha del Grupo G.



Banfield, que también viene de sufrir un mal trago al quedar eliminado de la fase de grupos de la copa ante Nacional de Montevideo, se tendrá que enfocar en el partido ante Newell´s el próximo domingo para volver a la victoria.







Estadio: Libertadores de América

Árbitro: Facundo Tello

Televisación: Fox Sports Premium